Sanremo rafforza la difesa del marchio del Festival: tre determine confermano una strategia di tutela globale e ferma

Il Comune di Sanremo continua a presidiare con determinazione uno dei suoi patrimoni identitari più importanti: il marchio legato al Festival della Canzone Italiana-Festival di Sanremo. Le tre recenti determine dirigenziali pubblicate all’Albo Pretorio raccontano una strategia organica che va dal monitoraggio tecnico e internazionale, alle azioni legali mirate, fino al supporto specialistico nelle interlocuzioni istituzionali e commerciali.

Il Comune ha affidato alla Società Italiana Brevetti una serie di attività strutturate di tutela del marchio: rinnovo della sorveglianza mondiale del marchio “Sanremo”, estensione e registrazioni in nuove classi e Paesi, monitoraggio dei domini internet e azioni di contrasto verso marchi potenzialmente confondibili depositati all’estero. Un investimento di 23.427,50 euro per garantire protezione costante a livello globale e difendere un brand che rappresenta valore turistico, culturale ed economico. Alla SIB LEX ha affidato l’incarico di portare avanti vere e proprie azioni giudiziarie contro marchi con dicitura “Sanremo” utilizzati per eventi, concorsi o iniziative che possano indurre il pubblico a ritenere un collegamento con il Festival ufficiale. L’obiettivo è ottenere la nullità, l’inibitoria all’uso e, quando necessario, il coinvolgimento dell’Autorità Garante per profili di ingannevolezza e mala fede. L’impegno economico è di 79.491,72 euro, a testimonianza di una linea ferma e senza compromessi.

E' stato anche integrato l’incarico allo Studio Bonelli Erede Lombardi Pappalardo per un’attività di consulenza gestionale e strategica legata alle domande di marchio e alle interlocuzioni negoziali con RAI. Una scelta che rafforza la capacità del Comune di muoversi con competenza anche nei tavoli più complessi e delicati, con un impegno di spesa di 13.905,41 euro.

Dalle tre determine emerge con evidenza un messaggio politico e amministrativo preciso: tutela costante del marchio a livello nazionale e internazionale, difesa legale contro usi impropri e comunicazione ingannevole e rafforzamento delle competenze negoziali per garantire la massima valorizzazione istituzionale Sanremo conferma così la volontà di proteggere il Festival non solo come evento, ma come simbolo, identità e risorsa strategica per la città e per l’Italia.