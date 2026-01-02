Ventimiglia inaugura la stagione teatrale: 6 gennaio al Comunale debutta “Basta Poco” e parte Sipario d’autore 2026

Si apre martedì il prossimo 6 gennaio alle 18, al Teatro Comunale di Ventimiglia, la nuova stagione teatrale con “Basta Poco”, commedia brillante di e con Antonio Cornacchione, affiancato da Pino Quartullo e Alessandra Faiella. Lo spettacolo inaugura la rassegna “Sipario d’autore 2026”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ventimiglia, che accompagnerà il pubblico fino al 3 marzo con cinque appuntamenti dedicati alla prosa contemporanea, alla commedia e al teatro musicale.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessora alla Cultura Serena Calcopietro, che ha sottolineato un incremento del 70% degli abbonamenti rispetto alla scorsa edizione, segno di un pubblico sempre più affezionato e numeroso. «Ventimiglia – afferma – sta diventando un punto di riferimento culturale e un laboratorio di proposte che fanno scuola anche in altri teatri liguri».

La commedia di apertura, “Basta Poco”, propone una satira pungente sulla società contemporanea: tra comicità e riflessione, racconta la storia di Palmiro, tipografo in crisi economica e sentimentale, catapultato al centro di una disputa politica dopo aver ricevuto lo sfratto. Un racconto ironico e attuale che interroga sul tema dell’onestà intellettuale in tempi di ipocrisia e opportunismo.

Sono ancora disponibili abbonamenti per l’intera rassegna e biglietti singoli. La vendita è attiva presso la biglietteria del Teatro Comunale (martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, esclusi i festivi) e online su Liveticket. I biglietti potranno essere acquistati anche la sera degli spettacoli, a partire da un’ora prima dell’inizio.