Sanremo: martedì prossimo la Befana dei Pompieri scenderà in piazza Colombo per la gioia dei bambini

Martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 14.30 circa, Sanremo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli: la Befana dei Pompieri. L’evento si svolgerà in Piazza Colombo, cuore della città, e vedrà come protagonisti i Vigili del Fuoco matuziani.

La famosa vecchina, simbolo della tradizione dell’Epifania, sarà accompagnata dai pompieri in un giro per le vie cittadine, regalando sorrisi e curiosità a grandi e piccini. Al termine del percorso, la Befana raggiungerà Piazza Colombo, dove incontrerà il pubblico e distribuirà caramelle a tutti i presenti.

Un’iniziativa pensata per celebrare l’Epifania in un clima di festa e condivisione, che unisce tradizione, divertimento e la vicinanza dei Vigili del Fuoco alla cittadinanza. L’evento è aperto a tutti e promette un pomeriggio di allegria nel centro di Sanremo.