Turismo nella nostra provincia: ad ottobre scorso numeri positivi da Sanremo a Ponente, meno bene l'imperiese

Anche se in queste ore si commentano più che altro i dati (ufficiosi) positivi di Capodanno, l’osservatorio del turismo in Regione Liguria arriva ad ottobre con i numeri ufficiali tra arrivi e presenze nella nostra provincia e nelle singole città di riferimento.

A livello provinciale il mese di ottobre ha offerto un calo degli italiani, sia negli arrivi che nelle presenze, bilanciato dagli stranieri. Sono stati infatti 21mila i turisti del nostro paese, in calo del 10,48% rispetto al 2023 mentre hanno toccato quota 42mila (+7,67%) gli stranieri. Anche nelle presenze numeri agli antipodi tra le due categorie, con gli italiani che vedono il calo del 9,73% e gli stranieri l’aumento del 7,51%. Il totale dei primi 10 mesi dell’anno è ancora positivo con un 880mila arrivi (+0,40%) e 3,1 milioni di presenze (+1,26%) quindi in linea con l’anno scorso.

Analizzando le singole città partiamo da Bordighera, che ad ottobre è stata ‘salvata’ dagli stranieri. Sono stati infatti oltre 1.400, pari al 17,49% in più dell’anno scorso mentre gli italiani si sono fermati a 1.000 (-12,33%). Nelle presenze si sono contati 4.000 stranieri (+21,38%) e 4.100 italiani (in calo del 7,32%). Più stranieri, quindi, che sono però rimasti meno dei turisti ‘tricolori’. Il trend dei primi 10 mesi vede comunque un ottimo segno positivo: 44mila arrivi (+5,65%) e 167mila presenze (+4,53%). Anche il bilancio a fine ottobre vede l’aumento degli stranieri (+12,02%) e degli italiani (+1,10%).

Ottobre da dimenticare, invece, per Diano Marina che vede 10mila turisti, in calo del 7,16% rispetto al 2023 negli arrivi e 60mila presenze (-10,18%). Lieve aumento degli stranieri (7.200 pari al 4,44% in più dell’ottobre scorso) ma crollo degli italiani (-27,57%). Calo del 10%, ad ottobre, anche nelle presenze. Per Diano il calo è da registrare anche nel trend dei primi 10 mesi: 160mila arrivi (-5,11%) e 868mila presenze (-3,88%). Da evidenziare un lieve aumento degli stranieri (+2,85% negli arrivi) ma anche il netto calo degli italiani (-10,46%).

Ad Imperia il mese di ottobre è comunque da annoverare come positivo ma, anche in questo caso, grazie agli stranieri. Gli arrivi chiudono a 5.000 (+3,33%) con gli italiani a -13,92% e gli stranieri a +18,52%. Anche le presenze mantengono le stesse proporzioni, con italiani a -10,69% e stranieri a +22,55%. I primi 10 mesi dell’anno sono ancora in linea con il 2023: gli arrivi si attestano a +2,75% (71mila) e le presenze a -0,11% (212mila).

Rimanendo nell’imperiese, a San Bartolomeo al Mare aumentano gli arrivi ma calano le presenze. Sono stati 4.200 i turisti, facendo salire dell’8,11% il numero rispetto al 2023. Ma sono rimasti meno dell’anno scorso, visto che il calo negli arrivi si attesta al 15,53%, che si accentua tra gli italiani, sfiorando il 20% in meno. La somma dei primi 10 mesi, invece, è ancora positiva, con gli arrivi a 74mila (+5,31%) e le presenze a 316mila (+0,20%).

Ad ottobre Sanremo si migliora nelle presenze, che testimoniano il gradimento della città mentre, tra gli arrivi, c’è una lieve flessione tra gli italiani (7.900 pari all’1,44% in meno) ed un deciso aumento tra gli stranieri (24mila ovvero il 5,23% in più dell’anno scorso). Aumentano, invece, del 23,67% le presenze, per in totale di 68mila. Il mese di ottobre traguarda i 295mila arrivi con l’1.59% in più dello scorso anno ma con un segno negativo tra gli italiani che scendono del 7.94%, riequilibrati dagli stranieri che salgono dell’8,26%. Le presenze totali nei primi 10 mesi vedono un aumento del 9,24% (787mila) con il picco di stranieri (+15,55%) e comunque l’aumento degli italiani (+1,03%).

Chiudiamo con Ventimiglia, che vede ad ottobre un aumento degli italiani (+12,83%) ed una flessione tra gli stranieri (-1,19%), questi ultimi che hanno soggiornato di più, visto che si registra un rialzo nelle presenze del 16,11%. Sono rimasti di meno gli italiani, scesi del 13,26%. Il totale dei primi 10 mesi dell’anno sono ancora molto positivi, visto che gli arrivi chiudono al 4,75% in più (65mila) e le presenze al 10,27% in più (192mila).