Sanremo: indetta la conferenza dei servizi per la variante sul progetto di piazza Eroi

Come anticipato nei giorni scorsi dal nostro giornale proseguono i lavori in piazza Eroi Sanremesi per la realizzazione del parcheggio interrato. L’opera è infatti arrivata a quota -1, dopo le festività natalizie sarà effettuata la nuova gettata. Intanto il Comune di Sanremo ha ufficialmente indetto la conferenza dei servizi decisoria, che permetterà di eseguire gli interventi previsti dalla variante del progetto che porterà migliorie sotto il profilo funzionale ed estetico.

Tra queste un incremento degli spazi del mercato ambulante, la riduzione dell’impatto della cosiddetta "vela" di ingresso del parcheggio interrato, una nuova regimentazione delle acque bianche, un incremento del filare verde laterale con alberature di alto fusto che creeranno una zona gradevole e ombreggiata. Sono poi previste alcune modifiche legate ai dispositivi antincendio del parcheggio interrato, una nuova pavimentazione in pietra locale della stradina che da piazza Eroi conduce a piazza San Siro, una riqualificazione estetica e funzionale di tutta la parte nord che sarà trattata in modo omogeneo dando continuità tra i vari spazi, infine i posti moto inizialmente previsti nell’area laterale della piazza saranno traslati in una zona adiacente al mercato annonario.

“La piazza si troverà in perfetta continuità da piazza San Siro alla Pigna, con l’inserimento della pietra locale come pavimentazione, filari di piante, verde ombreggiante e arredi di qualità per favorirne la fruibilità. L’illuminazione infine, così come ideata, renderà l’intero ambito attrattivo e sicuro” dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella.