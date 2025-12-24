Sanremo: convocata la Conferenza dei Servizi per la variante del parcheggio di Piazza Eroi, passo decisivo verso il 2026

È stata ufficialmente convocata la Conferenza dei Servizi asincrona per l’approvazione della variante al progetto del parcheggio di piazza Eroi Sanremesi, un passaggio tecnico-amministrativo di grande rilievo che segna un nuovo avanzamento nel lungo e complesso iter dell’opera. La procedura, come previsto dalla normativa, avrà una durata di circa 45 giorni e coinvolgerà tutti gli enti chiamati a esprimersi sul progetto aggiornato predisposto dall’amministrazione comunale.

Si tratta di un passo avanti importante per il futuro della piazza, che nelle intenzioni del Comune dovrà diventare uno spazio più funzionale, accogliente e polivalente, capace di rispondere sia alle esigenze dei residenti sia a quelle dei turisti. La variante, lo ricordiamo, prevede la rimozione della fontana, lo spostamento dei parcheggi per scooter nella zona del mercato annonario, una nuova pavimentazione in pietra di Verezzo, panchine circolari, un sistema di irrigazione per gli alberi che verranno piantati nella parte Est della piazza e una illuminazione studiata ad hoc. Tutti elementi pensati per restituire centralità e vivibilità a uno degli spazi più importanti della città.

L’assenza della fontana, già confermata nei mesi scorsi, consentirà inoltre di liberare superficie utile, rendendo possibile il ritorno dei banchi del mercato ambulante del martedì e del sabato, che oggi si svolge in via Adolfo Rava. Un aspetto particolarmente atteso sia dagli operatori sia dai cittadini, che da tempo chiedono di riportare il mercato in una collocazione più naturale e storica. Nel frattempo, proseguono i lavori nel cantiere del parcheggio interrato: il piano -1 risulta ormai vicino al completamento. Resta confermata l’impossibilità di una conclusione a breve termine: l’obiettivo indicato è ora quello di rendere la piazza nuovamente fruibile entro la metà del 2026, mentre per il completamento definitivo del parcheggio si guarda con realismo alla fine del 2026.

La convocazione della Conferenza dei Servizi rappresenta dunque un momento chiave: se l’iter procederà senza intoppi, Sanremo potrà finalmente avvicinarsi alla restituzione di Piazza Eroi Sanremesi alla città, con la speranza condivisa che non vi siano ulteriori interruzioni e che l’opera possa arrivare a compimento dopo anni di attese.