Scajola a tutto campo: politica, giustizia e territorio nell’intervista di fine anno tra Provincia, sanità e rifiuti

E' un Claudio Scajola a tutto campo il protagonista della puntata speciale de “L'Intervista”, a cavallo tra vecchio e nuovo anno, visibile da domani alle 7 sul nostro giornale. Nel faccia a faccia condotto da Gianni Micaletto assieme a Diego David, de La Voce di Imperia, il sindaco del capoluogo affronta un ampio ventaglio di temi: dall'analisi politica del voto per la Provincia, con la sua (scontata) conferma alla presidenza e l'avvio del nuovo mandato, al commissariamento del Comune di Bordighera; dal “caso Pd-Mager” alla sostituzione dell'assessore Gagliano allontanato dalla sua giunta; dalla riforma sanitaria voluta dal governatore ligure Marco Bucci al riassetto della governance di Rivieracqua con la nomina del nuovo amministratore delegato; dal biodigestore dei rifiuti a Taggia (con una data di scadenza già fissata per l'attivazione) alla situazione della Rt; passando per la crisi dell'Imperia calcio, i consigli per la crescita di Sanremo oltre agli asset legati a musica e sport, la sua continua lotta con la giustizia e gli obiettivi dopo il ritorno in Forza Italia, che aveva costruito assieme a Berlusconi.

Infine, gli auspici per il 2026 che sta per arrivare.