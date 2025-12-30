Ventimiglia: passerella sul fiume Roya, aggiudicato ufficialmente l’appalto dei lavori

L’Amministrazione comunale di Ventimiglia dà seguito all’impegno assunto con la cittadinanza, procedendo all’aggiudicazione ufficiale dell’appalto per la realizzazione della passerella sul fiume Roja. I lavori sono stati affidati alla ditta Giuggia Costruzioni Srl, con sede a Villanova Mondovì (Cuneo), per un importo contrattuale, a fronte del ribasso offerto in fase di gara del 18.893%, pari a 4.730.525,85 euro. La direzione dei lavori è stata affidata all’ingegner Giovanni Rolando, mentre il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione sarà ricoperto dall’ingegner Stefana Rossi.

Entro il mese di febbraio si procederà alla firma del contratto e alla consegna dei lavori, procedendo così all’avvio del tanto atteso cantiere. La prima fase dell’intervento riguarderà la bonifica bellica dell’area e il completamento dell’indagine archeologica nel sito destinato alla realizzazione della passerella.

"Con questo atto rispettiamo un impegno preciso preso con la cittadinanza – dichiara il Sindaco, On. Flavio Di Muro. L’aggiudicazione dell’appalto rappresenta un passaggio fondamentale e concreto verso la realizzazione di un’opera strategica per la città. Parliamo di fatti, non di annunci: atti amministrativi chiari, risorse impegnate e una programmazione che ci consente di avviare il cantiere nel più breve tempo possibile. La passerella sul Roja – prosegue il Sindaco – è un’infrastruttura attesa e necessaria, sulla quale l’Amministrazione ha lavorato con serietà e determinazione. Ho già riunito il dirigente e RUP dell’intervento, l'impresa e il direttore lavori per pianificare il cronoprogramma dell’intervento. Continueremo a seguire con attenzione ogni fase dei lavori, informando costantemente i cittadini sull’avanzamento dell’opera".