Capodanno da record a Sanremo e nel Ponente ligure: turismo in crescita, locali pieni ed eventi vincenti

È stato un Capodanno da record quello appena trascorso a Sanremo e nel Ponente ligure, con numeri che non si vedevano da diverse stagioni. Alberghi, case vacanza, B&B e seconde case sono stati letteralmente presi d’assalto in un periodo, a cavallo tra la fine e l’inizio dell’anno, che gli operatori definiscono come il migliore degli ultimi anni.

Un’ottima affluenza che ha avuto ricadute positive anche sul comparto della ristorazione e dei pubblici esercizi: bar e ristoranti hanno lavorato a pieno regime, con tavoli introvabili nella serata del 31 dicembre e prenotazioni che proseguono almeno fino al 6 gennaio, pur senza parlare di un vero e proprio sold out per i giorni successivi.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle categorie commerciali e turistiche della città dei fiori, che hanno applaudito alle iniziative organizzate dall’amministrazione comunale e sul territorio nel suo complesso. In particolare, è stato molto apprezzato lo spettacolo luminoso dei droni che ha illuminato il cielo di Sanremo nella notte di Capodanno, richiamando migliaia di persone e contribuendo a creare un’atmosfera suggestiva e di grande richiamo.

Secondo gli operatori, eventi di questo livello rappresentano una leva fondamentale per destagionalizzare l’offerta turistica, valorizzare l’immagine della città e garantire importanti ricadute economiche per tutto il tessuto commerciale locale.