Sanremo: al Casinò arrivano Vittoria Belvedere e Cesare Bocci con "Indovina chi viene a cena"

La stagione teatrale 2025-2026 del Casinò di Sanremo prosegue con un nuovo appuntamento di grande richiamo. Dopo il successo dei primi due spettacoli con Ezio Greggio e Stefano Fresi, domenica 11 gennaio alle ore 21 il Teatro dell’Opera ospita Vittoria Belvedere e Cesare Bocci, protagonisti di “Indovina chi viene a cena”, uno dei titoli più amati del teatro contemporaneo. Per la serata restano ultimi posti disponibili in galleria, segno dell’interesse crescente del pubblico verso una rassegna che punta su qualità e nomi di primo piano.

Il cartellone del Casinò conferma anche per quest’anno una proposta ricca e variegata, pensata per mantenere vivo il rapporto diretto con gli spettatori attraverso spettacoli che spaziano dai classici alle produzioni più attuali. La stagione proseguirà sabato 24 gennaio, sempre alle 21, con Giampaolo Morelli e il suo spettacolo “Le scomode verità e tre storie vere”.

Dopo il mese di gennaio, il programma offrirà altri quattro appuntamenti di rilievo. Domenica 15 marzo sarà la volta del classico “Sarto per signora” con Max Pisu e Chiara Salerno, mentre martedì 31 marzo arriverà l’esilarante “Contrazioni Pericolose” con Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta. Venerdì 24 aprile il palcoscenico accoglierà Massimo Popolizio con “Furore”, tratto dal romanzo di Steinbeck, e la rassegna si chiuderà venerdì 22 maggio con “Le nostre donne”, interpretato da Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri.

I biglietti sono disponibili online sul sito del Casinò di Sanremo e presso la biglietteria del Teatro dell’Opera negli orari indicati. È attivo anche il servizio di prevendita della Compagnia Teatro dell’Albero, con possibilità di prenotazione telefonica e via WhatsApp. Tutte le informazioni sono consultabili su www.casinosanremo.it