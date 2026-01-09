Sanremo: al Villaggio dei Fiori torna la rassegna gastronomica

La rassegna gastronomica del Villaggio dei Fiori di Sanremo si prepara a un nuovo appuntamento, in programma venerdì 23 gennaio, che chiuderà il ciclo invernale dedicato all’incontro tra cucina, narrazione e cultura del territorio.

Le precedenti serate hanno registrato il tutto esaurito, grazie anche ai racconti del giornalista e divulgatore Claudio Porchia, molto apprezzati dal pubblico per aneddoti, curiosità e approfondimenti legati alla tradizione ligure.

Per questa ultima tappa, gli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor firmano un menù interamente dedicato al Riso Carnaroli Selezione Isos, eccellenza della risicoltura italiana. Un percorso gastronomico che dall’antipasto al dessert esalterà la versatilità e la struttura di questo ingrediente, protagonista assoluto della serata.

Ospiti dell’evento saranno Andrea Bianchi, titolare dell’azienda agricola Campo dell’Oste, produttrice del Carnaroli Selezione Isos, e lo stesso Claudio Porchia, che accompagnerà i piatti con nuovi racconti e curiosità.

Il menù prevede in apertura una torta di riso Carnaroli su crema di prescinsêua, reinterpretazione di un classico ligure in cui la naturale cremosità del riso incontra la freschezza acidula del formaggio tipico genovese. A seguire, un risotto con carciofo spinoso di Sanremo, piatto che unisce due simboli del territorio in un equilibrio di consistenze e profumi. Il secondo sarà uno stracotto al Barbera con crema di riso al Taleggio, preparazione morbida e avvolgente arricchita da una vellutata di Carnaroli. In chiusura, un riso al latte con gelato al lampone, dolce della tradizione rivisitato con leggerezza.