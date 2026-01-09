Sanremo: "Sportivi per Natura in Riviera" dedica le giornate allo sport e alla prevenzione del diabete giovanile

A conclusione delle attività di dicembre e a corollario del weekend della Sanremo Marathon, l’evento podistico più importante nel Ponente ligure, si è svolta la 2° edizione della corsa contro il diabete giovanile. L’evento, dopo un primo incontro in aula, è andato in scena presso il campo di atletica di Sanremo.

Grazie alla preziosa collaborazione dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante e dei suoi insegnanti, sono state coinvolte sette classi della scuola media. Nei primi giorni del mese è stata organizzata, in due sessioni, un’attività di formazione in aula a cura del dott. Stefano Beschi. L’obiettivo è stato quello di fornire ai ragazzi informazioni preziose sui corretti stili di vita da adottare per la prevenzione delle malattie, per una dieta sana e per un approccio consapevole ai benefici dell’attività sportiva.

Successivamente, in due distinte giornate, i ragazzi delle classi medie, divisi in due gruppi, hanno effettuato una passeggiata ecologica non competitiva lungo la pista ciclabile dall’istituto sino alla pista di atletica di Sanremo. All’interno del campo si sono poi cimentati in diverse attività, dal salto in lungo, al salto in alto, al lancio del vortex sino alla staffetta. Le classi hanno infine partecipato alla cerimonia di premiazione e la consegna del trofeo Sportivi per Natura in Riviera, con una classifica che ha bilanciato le prestazioni sportive con il fair play.

"Siamo orgogliosi di aver partecipato alla 2° edizione della corsa contro il diabete giovanile, un evento dedicato al benessere fisico e mentale degli studenti – ha commentato Amalia Catena Fresta, dirigente scolastico Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante - L'evento ha offerto un'opportunità unica di apprendere l'importanza di una dieta sana, dell'attività fisica regolare e della gestione dello stress. Siamo convinti che iniziative come questa siano fondamentali per supportare la crescita e il benessere complessivo degli studenti, e ci impegniamo a continuare a offrire opportunità di apprendimento e di crescita ai nostri ragazzi, promuovendo uno stile di vita sano e attivo".