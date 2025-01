Taggia, riqualificazione dell'ex cinema Capitol: approvate le modifiche al progetto, risparmiati oltre 4.800 euro

L'Amministrazione di Taggia ha deliberato in merito alle opere pubbliche relative al progetto di demolizione e ricostruzione dell'ex Cinema Capitol, situato in via Candido Queirolo. L'iniziativa, portata avanti dalla società Capitol S.r.l., prevede la realizzazione di un fabbricato residenziale composto da 18 unità abitative e due spazi commerciali. Durante l'esecuzione dei lavori, sono state apportate alcune modifiche al progetto originario che hanno generato un risparmio economico, approvato dal Comune.

Il progetto, approvato originariamente nel 2014, ha subito variazioni tecniche, tra cui una minore quantità di scavi per la linea fognaria, l'aggiunta di pavimentazioni in pietra, la modifica delle modalità di messa a dimora delle piante e la mancata realizzazione di un impianto di irrigazione a goccia. Altri interventi hanno riguardato l’installazione di luci segnapasso, lampioni con cablaggio e la sostituzione di sedute in muratura con due panchine.

Il computo metrico aggiornato ha determinato un costo finale di 45.167,06 euro, rispetto ai 50.025,03 euro inizialmente preventivati. Questo ha generato un risparmio di 4.857,97 euro, somma che dovrà essere versata dalla società Capitol Srl alla tesoreria comunale. La Giunta ha accolto con favore le modifiche al progetto, ritenendo che non incidano negativamente sulla qualità e funzionalità delle opere previste. Inoltre, la polizza fideiussoria a garanzia delle opere pubbliche, stipulata per un valore pari al costo iniziale, potrà essere svincolata una volta effettuato il versamento del risparmio da parte della società esecutrice.