Sanremo: grande partecipazione all'incontro di Medtalks dal titolo 'Il ginocchio artrosico – Un approccio multidisciplinare' (foto)

Grande partecipazione oggi a Palazzo Roverizio a Sanremo, per il terzo appuntamento del Medtalks, il ciclo di incontri sulla salute promosso da Confartigianato Salute con il patrocinio del Comune di Sanremo e dell’Ordine dei Fisioterapisti della Liguria, in collaborazione con Ambulatorio Fisiomed.



Il tema dell’incontro (“Il ginocchio artrosico – Un approccio multidisciplinare”) ha richiamato un pubblico numeroso, segno concreto dell’interesse diffuso per la salute articolare e per un’informazione accessibile e scientificamente fondata.



In apertura è intervenuto il consigliere comunale Antonio Cavallero, che ha portato i saluti istituzionali del Sindaco Alessandro Mager e della Giunta comunale. A seguire, la Presidente provinciale di Confartigianato Imperia, Donatella Vivaldi, ha ringraziato i partner e ha sottolineato il valore di questi appuntamenti aperti al pubblico e ai professionisti. È stato inoltre portato il saluto del presidente provinciale di Confartigianato Salute Matteo Buffa, assente per cause di forza maggiore. Presente in sala anche il tesoriere di OFI Liguria, Guido Frosi, in rappresentanza dell’Ordine dei Fisioterapisti.



Il giornalista Claudio Donzella, moderatore dell’incontro, ha introdotto i lavori lasciando poi spazio ai contributi tecnici e divulgativi dei relatori.



Il dott. Andrea Capuzzo, ortopedico presso la clinica Città di Alessandria e il Policlinico di Monza, ha aperto la parte scientifica con un intervento dedicato all’inquadramento clinico dell’artrosi del ginocchio, soffermandosi sulle opzioni chirurgiche – dalla protesi parziale a quella totale – e sulla valutazione dei benefici in termini di qualità di vita.



La dott.ssa Silvia Lupi, radiologa, ha approfondito il ruolo della diagnostica per immagini, spiegando come radiografie e risonanze possano offrire indicazioni fondamentali sia in fase diagnostica che nel monitoraggio del decorso.



Il dott. Andrea Martini, fisioterapista specializzato nella riabilitazione del ginocchio, ha illustrato un percorso riabilitativo in tre fasi: dalla riduzione del dolore alla ripresa della funzionalità articolare, fino alla stabilizzazione dei risultati e al ritorno alle attività quotidiane.



Infine, il dott. Stefano Beschi, dietista, ha evidenziato l’impatto del peso corporeo e dell’alimentazione sull’evoluzione dell’artrosi, offrendo indicazioni pratiche per ridurre l’infiammazione e favorire il benessere articolare.



L’incontro, gratuito e accreditato ECM per medici di base e fisioterapisti, ha previsto un ampio momento di confronto con il pubblico, che ha potuto porre domande direttamente agli esperti.

Confartigianato Salute rinnova l’impegno a promuovere iniziative di informazione sanitaria aperte e multidisciplinari, confermando il successo del format Medtalks come strumento utile per la prevenzione e la diffusione sul territorio di buone pratiche.