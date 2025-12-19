Dolceacqua: viaggio tra stelle e laboratori per l’Open Day dell’I.C. Valnervia (foto)

Mercoledì 17 dicembre a Dolceacqua si è svolto l’Open Day delle scuole Secondarie dell’I.C. Valnervia.



“L’evento, che è durato dalle ore 17 alle 19.30, è stato progettato come un vero e proprio viaggio tra stelle, galassie e universo, per raccontare una scuola che educa alla bellezza, alla meraviglia e alla conoscenza viva – spiega il dirigente scolastico dell'IC Valveria prof. Francesco Lettieri -. L’incontro si è aperto con un momento di accoglienza delle famiglie a cui ha partecipato il Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola, che si è detto presente e vicino ai bisogni della scuola, ribadendo l’impegno dell’amministrazione per la conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo edificio scolastico. Ad accompagnarlo il vice sindaco Giorgio Lamberti e l’assessore alla scuola Zaira Rosa. Il prof. Luca Anghinoni, in qualità di vice preside, ha portato i saluti del Dirigente Scolastico Francesco Lettieri che, per motivi personali, non ha potuto presenziare. In questa occasione sono inoltre state date le principali informazioni sul quadro orario, le attività, i progetti, le metodologie e la vision della scuola.

Di seguito i partecipanti sono stati divisi in gruppetti ed accompagnati da una coppia di alunni di terza media in un percorso di laboratori tematici, condotti dai docenti insieme agli studenti di prima media. Le proposte hanno permesso ai futuri alunni e ai loro genitori di sperimentare da vicino il modo di insegnare nelle scuole secondarie di Dolceacqua e Pigna. Sono state offerte attività che hanno saputo coinvolgere emotivamente e creativamente i presenti, trasmettendo passione e entusiasmo.

Le tappe di questo viaggio hanno toccato le Scienze (Per qualche provetta in più e Scacco al cosmo), le Lingue (Planets and stars), le Lettere (Alla scoperta delle stelle, Dal caos alla luce: miti e origini dell’universo, La cartolina delle vacanze), la Musica (Nomi e danze di stelle), l’Orientamento (Le nostre stelle guida) e le Relazioni personali tra genitori, figli, docenti (Ripariamo e Orti e cantieri). La serata si è conclusa con un momento conviviale a base di popcorn e bibite".