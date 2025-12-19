Il Lions Club Sanremo Host dona un kit specifico adibito alla gestione dei pazienti a Casa Serena

Importante donazione, alla vigilia di Natale, da parte dei Lions Club Sanremo Host a Casa Serena. In occasione dello spettacolo di ieri pomeriggio, è stato infatti consegnato alla struttura un kit specifico adibito alla gestione dei pazienti.

Si tratta, in particolare, di un tappetino/scivolo, utilizzato per trasferire le persone dal letto alla barella o alla carrozzina.

Una delegazione del service club si è recata a Casa Serena per la consegna ufficiale del materiale, acquistato grazie al ricavato di una raccolta benefica, cogliendo l’occasione per un saluto a ospiti e parenti.

A ringraziarli sono stati il vicesindaco Fulvio Fellegara e il direttore di Casa Serena Luca Ghiglione. “Un gesto importante dedicato agli ospiti della struttura – hanno detto – Questo materiale sarà utilizzato dal personale interno nelle attività quotidiane di assistenza ai pazienti che hanno problemi di mobilità. Un ringraziamento di cuore al Lions Club Sanremo Host e a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta benefica”.