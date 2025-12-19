Seborga, è Laura Schäfer la nuova Assistente della Principessa

La comunità del Principato di Seborga è lieta di accogliere oggi Laura Schäfer quale nuova “assistente della Principessa Nina”. Laura ha infatti vinto la trasmissione televisiva tedesca “Die Geissens: Traumjob Prinzessin”, la cui puntata finale è andata in onda giovedì 18 dicembre 2025 su RTLZWEI, imponendosi sulle altre due finaliste Antonia Voloshyn e Jamie Roberts al termine di 8 puntate ricche di prove ed esperienze formative.

Nel corso della trasmissione, Laura si è distinta sin dalla prima puntata per bellezza, eleganza, intelligenza, sensibilità istituzionale e soprattutto preparazione, dimostrando una conoscenza approfondita del Principato di Seborga, della sua storia e dei suoi valori, nonché una visione chiara e concreta del ruolo di rappresentanza che andrà a ricoprire. Queste qualità le hanno permesso di conquistare il favore della giuria e, specialmente, della Principessa Nina di Seborga, che le ha consegnato formalmente il Decreto di nomina. Come vincitrice della trasmissione, Laura – che ha anche vinto un premio di 50.000 euro, finanziato dalla produzione televisiva – ricoprirà il ruolo di “assistente della Principessa Nina di Seborga” fino al completamento del mandato elettorale di quest’ultima, e potrà partecipare con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio della Corona.

Laura Schäfer, 25 anni, vive a Düsseldorf (Germania) e lavora come modella, recandosi spesso a Parigi per motivi professionali. Accanto alla carriera nel mondo della moda, si è specializzata nel digital storytelling e nella comunicazione sui social media, in particolare durante le fashion week internazionali, raccontate “dietro le quinte” a una vasta community globale. Grazie a una strategia di contenuti efficace e riconoscibile, Laura ha costruito negli anni un pubblico internazionale fedele, collaborando inoltre come consulente con diversi brand per la loro presenza digitale e comunicazione visiva.

A seguito della proclamazione, Laura Schäfer ha dichiarato: “Poter stare accanto alla Principessa Nina a partire da oggi mi riempie di un orgoglio immenso e di profonda gratitudine. Durante questo percorso ho avuto l’opportunità di imparare tantissimo e di vivere momenti che porterò con me per tutta la vita. Seborga è un luogo meraviglioso, ricco di calore umano, dove si percepiscono chiaramente la coesione, la passione e l’orgoglio dei suoi cittadini. È per me un grande onore poter contribuire, insieme alla Principessa Nina Menegatto, al Consiglio della Corona e alla comunità seborghina, ad avvicinarci di un passo agli obiettivi comuni del Principato. Tutto questo è ancora surreale: sono profondamente grata per la fiducia e il sostegno ricevuti e non vedo l’ora di iniziare a lavorare per Seborga, dando il massimo per supportare la Principessa Nina nei prossimi mesi”.

Anche la Principessa Nina di Seborga ha espresso grande soddisfazione per l’esito della trasmissione: “Tra tutte le candidate, Laura mi ha colpita fin dal primo momento. È una giovane donna di grande bellezza, ma soprattutto intelligente, elegante, con modi gentili e raffinati. Ha dimostrato di possedere tutte le qualità necessarie per potermi assistere al meglio e per essere concretamente di aiuto al Principato di Seborga. Fin dalla sua prima audizione ha mostrato di aver studiato Seborga in modo molto approfondito, con una conoscenza sorprendentemente solida della nostra storia e con idee e progetti chiari e realistici. Sono davvero felice di averla al mio fianco e sono certa che sarà apprezzata e accolta con affetto da tutti i Seborghini”.

La Principessa Nina ha inoltre voluto rinnovare il proprio ringraziamento alla produzione: “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a Robert e Carmen Geiss e a RTLZWEI per questa straordinaria opportunità di visibilità internazionale offerta a Seborga, nonché al regista Christoph Renschler e a tutta la produzione per l’eccellente lavoro svolto. E naturalmente un grande abbraccio a Sascha Lilic, mio compagno di viaggio in questa avventura, col quale mi sono davvero divertita. Questo progetto ha rappresentato non solo un’importante vetrina televisiva, ma anche un’occasione unica di racconto dei valori, della bellezza e dell’identità del nostro Principato”.