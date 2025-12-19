 / Attualità

Sanremo, al via la campagna sugli avvisi di Protezione Civile: incontri con studenti e famiglie

In corso Matteotti il primo punto informativo con il Liceo Cassini. Le attività del Comune proseguiranno in tutte le scuole dopo le vacanze natalizie

Dopo la presentazione ufficiale, avvenuta la settimana scorsa in una apposita conferenza stampa, è partita la campagna di informazione rivolta ai cittadini e alle famiglie sulle nuove modalità di comunicazione degli avvisi di protezione civile dal parte del Comune di Sanremo. In particolare, il Settore Polizia Locale e Protezione Civile ha iniziato ad incontrare alunni e studenti delle scuole, sia direttamente negli istituti che in particolari occasioni sul territorio.

Questa mattina è stato allestito un punto di informazione dedicato in corso Matteotti, dove le operatrici del Servizio Comunale di Protezione Civile hanno presentato l’iniziativa a centinaia di ragazze e ragazzi del Liceo Cassini. Tali attività proseguiranno in tutte le scuole di ogni ordine e grado dopo la ripresa delle scuole al termine delle vacanze natalizie.

