Sanremo, al via la campagna sugli avvisi di Protezione Civile: incontri con studenti e famiglie

Dopo la presentazione ufficiale, avvenuta la settimana scorsa in una apposita conferenza stampa, è partita la campagna di informazione rivolta ai cittadini e alle famiglie sulle nuove modalità di comunicazione degli avvisi di protezione civile dal parte del Comune di Sanremo. In particolare, il Settore Polizia Locale e Protezione Civile ha iniziato ad incontrare alunni e studenti delle scuole, sia direttamente negli istituti che in particolari occasioni sul territorio.

Questa mattina è stato allestito un punto di informazione dedicato in corso Matteotti, dove le operatrici del Servizio Comunale di Protezione Civile hanno presentato l’iniziativa a centinaia di ragazze e ragazzi del Liceo Cassini. Tali attività proseguiranno in tutte le scuole di ogni ordine e grado dopo la ripresa delle scuole al termine delle vacanze natalizie.