Ventimiglia premia un volontario della Protezione civile (Foto e video)

Ventimiglia premia un volontario della Protezione civile per "il suo instancabile impegno e la sua presenza sempre pronta e generosa, esempio di autentico spirito di volontariato". Si tratta di Sergio Bottero.

Ieri sera, nella sede della Protezione Civile del comune di Ventimiglia, il vicesindaco Marco Agosta ha, infatti, consegnato una pergamena al volontario Sergio Bottero, un riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale per tutto quello che ha fatto fino ad oggi per la protezione civile e per la comunità. Un gesto inaspettato ma apprezzato che ha commosso il volontario.

Per l'occasione erano presenti anche il responsabile della Protezione civile Riccardo Pallanca, il presidente dell'associazione nazionale carabinieri Ernesto Fresca Frantoni, il vicepresidente regionale della Protezione civile dell'associazione nazionale carabinieri e molti volontari.