Prima gara di montatura occhiali al Fermi‑Polo Montale: tecnica, precisione e didattica esperienziale per gli studenti dell’indirizzo Ottico

Presso l’Istituto Fermi-Polo Montale – Indirizzo Ottico, diretto dalla Dott.ssa Maria Grazia Blanco, si è svolta la prima gara di montatura occhiali, un appuntamento innovativo e fortemente formativo che segna un passo importante nel percorso professionale degli studenti del corso di Ottico.

L’iniziativa, pensata per valorizzare le competenze tecniche e pratiche acquisite in laboratorio, ha rappresentato un momento di crescita, confronto e stimolo verso l’eccellenza professionale.

L’Istituto Fermi-Polo Montale si conferma un punto di riferimento nel panorama formativo grazie al suo Corso di Ottico, un percorso che integra didattica moderna, laboratori all’avanguardia e una forte attenzione all’apprendimento esperienziale.

Il corso prepara gli studenti in modo completo, unendo solide basi teoriche a competenze pratiche direttamente spendibili nel mondo del lavoro.

La prima gara, svoltasi nei laboratori dell’istituto, ha messo alla prova abilità fondamentali per un futuro ottico professionista:

● taglio e centratura delle lenti,

● assemblaggio della montatura,

● attenzione al dettaglio e alla precisione millimetrica,

● capacità di lavorare in tempi definiti,

● manualità e problem solving tecnico.

Gli studenti hanno operato utilizzando macchinari moderni e strumenti professionali, replicando dinamiche reali del settore.

La competizione, oltre a valorizzare le competenze, ha alimentato spirito di squadra, motivazione e sana competitività, trasformando una prova tecnica in un’esperienza formativa coinvolgente e ricca di entusiasmo.

Il settore dell’ottica è oggi uno dei più dinamici, con un tasso di occupazione prossima al 100%.

Il Corso di Ottico dell’Istituto Fermi-Polo Montale risponde perfettamente alle esigenze del mercato, preparando figure professionali altamente richieste e capaci di inserirsi rapidamente in: aziende di produzione, laboratori di montaggio, centri ottici, attività imprenditoriali individuali. Oltre alle competenze tecniche, il percorso formativo sviluppa anche capacità gestionali e manageriali, fondamentali per chi desidera aprire un’attività propria.

Il punto di forza del corso è rappresentato dai suoi laboratori moderni e attrezzati, dove teoria e pratica si integrano grazie al metodo dell’“imparo facendo”. Gli studenti sperimentano direttamente ciò che apprendono in aula, costruendo sicurezza, autonomia professionale e competenze reali già durante gli anni scolastici. La gara di montatura occhiali è proprio uno degli esempi più concreti di questa didattica esperienziale.

Il diploma di Ottico apre numerose possibilità: rapido ingresso nel mondo del lavoro, proseguimento degli studi in ottica avanzata, optometria, scienze tecniche o ingegneristiche, aggiornamenti professionali altamente specializzati.

Un percorso versatile che permette di costruire un futuro solido e pieno di opportunità.



Perché Scegliere il Corso di Ottico del Fermi-Polo Montale:

- Futuro assicurato: il mercato accoglie i diplomati con grande richiesta;

- Formazione avanzata: attrezzature moderne e docenti qualificati garantiscono eccellenza;

- Percorso completo: competenze tecniche, gestionali e possibilità di proseguire gli studi;

- Approccio innovativo: l’esperienza pratica, come la gara di montatura, rende gli studenti pronti ad affrontare sfide professionali reali.



La prima gara di montatura occhiali ha rappresentato un momento significativo per l’Istituto Fermi-Polo Montale e per i suoi studenti.

Un’iniziativa che valorizza talento, impegno e professionalità, in linea con la missione dell’Istituto: formare ottici competenti, appassionati e pronti per il futuro.

1° Classificata Talukder Sabikunnahar Classe 2O

2° Scionte Kristin Classe 2O Chamorro Priscilla Classe 3O Gaggero Zoe Classe 3O

3° Matei Mara Classe 2O, Audagna Gioele Classe 3O

Un evento che diventerà certamente una tradizione, capace di motivare gli studenti e celebrare la qualità del corso e la visione della direzione guidata dalla Dott.ssa Maria Grazia Blanco.