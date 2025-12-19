 / Attualità

Causa maltempo, rinviati a Sanremo gli eventi natalizi del 21 e 22 dicembre

Le iniziative previste all’aperto sono posticipate a data da destinarsi: il Comune invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti sulle nuove date.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste nei prossimi giorni, gli eventi natalizi programmati per il 21 e il 22 dicembre a Sanremo e previsti in spazi esterni sono stati rinviati a data da destinarsi. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei partecipanti e il corretto svolgimento delle iniziative, molte delle quali richiedono allestimenti e condizioni climatiche favorevoli.

L’amministrazione comunale comunicherà quanto prima le nuove date, invitando cittadini e visitatori a restare aggiornati attraverso i canali ufficiali.

