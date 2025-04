Sanremo, città che invecchia: cresce la popolazione over 65, calano giovani e bambini

La popolazione di Sanremo continua a invecchiare. È quanto emerge dal Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2025-2027, recentemente pubblicato dal Comune. Il documento contiene una dettagliata analisi demografica degli ultimi cinque anni che fotografa chiaramente un trend ormai consolidato: a fronte di un lieve calo delle fasce più giovani, aumentano costantemente gli over 65, in particolare gli ultra75enni.

I numeri. La fotografia demografica di Sanremo al 31 dicembre 2024 racconta di una città che continua lentamente a crescere, ma che al tempo stesso sta cambiando volto. I residenti sono oggi 55.111, con un aumento di circa 450 unità rispetto al 2020. Un dato che, preso da solo, sembrerebbe positivo, ma che nasconde una tendenza più profonda: Sanremo invecchia, e lo fa in modo costante.

A trainare l’aumento sono infatti le persone nella fascia d’età tra i 66 e i 120 anni, che negli ultimi cinque anni sono passate da 15.155 a 16.101. Una crescita che non trova però riscontro nelle fasce più giovani: i bambini da 0 a 6 anni sono leggermente calati (da 2.277 a 2.258), così come i giovani tra i 16 e i 30 anni, scesi da 7.481 a 7.428. Il gruppo più numeroso della popolazione resta quello compreso tra i 31 e i 65 anni, che conta 25.896 persone, mentre gli adolescenti e preadolescenti (7-15 anni) sono 3.428.

L’impatto sui servizi sociosanitari. Il documento evidenzia come questo mutamento demografico influenzi in maniera significativa le politiche sociali e sanitarie. Sanremo, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 2 che comprende 14 Comuni e circa 81.000 abitanti, gestisce progettualità rivolte non solo al proprio territorio, ma anche all’intera provincia, in collaborazione con la Conferenza dei Sindaci Asl1.

“La Liguria, e ancor più la provincia di Imperia, sono caratterizzate da un’elevata presenza di popolazione over 75 – si legge nel documento –. Questo comporta la necessità di investire su interventi per l’invecchiamento attivo e servizi sociosanitari adeguati ai bisogni emergenti”. Da qui l’impegno dell’amministrazione in progetti che prevedano la presenza di equipe multidisciplinari capaci di intervenire in situazioni complesse, sia in termini di prevenzione che di assistenza.

Verso un modello di comunità più inclusivo. Non solo anziani. Il PIAO 2025-2027 sottolinea anche l’impegno dell’Ambito Territoriale Sociale verso le persone con disabilità, con azioni dedicate all’inclusione e al sostegno. Il Comune sta puntando a un modello di comunità sempre più inclusivo e consapevole, capace di rispondere alle sfide sociali di un territorio che cambia.

Sanremo, insomma, si trova oggi a fare i conti con un inevitabile cambiamento demografico che richiederà nei prossimi anni interventi mirati per garantire servizi efficienti e una qualità della vita adeguata per tutte le fasce di età.