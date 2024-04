Stress, burn-out e benessere degli insegnanti: professore del liceo ‘Cassini’ di Sanremo firma una ricerca pubblicata sulla rivista ‘Oikia’

Il mondo della scuola è ambiente a dir poco complesso, tra generazioni di ragazzi che crescono di giorno in giorno e un corpo docente spesso nel mirino delle critiche da parte di famiglie e opinione pubblica. Un concentrato di umanità che, inevitabilmente, può portare a situazione di stress estremo, sino a veri e propri burn-out.

Su questi cardini si basa la ricerca del professore sanremese Vincenzo Cascino, insegnante al liceo ‘Cassini’ nella città dei fiori e docente di Pedagogia Speciale e Pedagogia della Devianza all’università di Genova. Documento che sta avendo grande rilevanza nel mondo accademico, tanto da essere pubblicata sulla rivista specializzata “Oikia”.

“La ricerca nasce dal desiderio di comprendere in generale il rapporto esistente tra funzione docente e contesto lavorativo - spiega Cascino, autore di studi, ricerche e pubblicazioni in campo psicopedagogico con oltre 100 pubblicazioni di carattere scientifico e 6 manuali - obiettivo della ricerca è capire se esiste una relazione tra burn-out, età e sesso, ovvero sono più stressati gli insegnanti più giovani rispetto ai più anziani o sono più stressati gli insegnanti di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile. La ricerca cerca di rispondere a queste domande per promuovere il benessere nel contesto lavorativo, bene-essere inteso come stare bene”.

In allegato il documento con la ricerca firmata dal professore Vincenzo Cascino.