Sanremo, Fabrizio Venturi annuncia i finalisti della quinta edizione del Festival della Canzone Cristiana

La musica, linguaggio universale e veicolo di emozioni, torna a farsi portavoce di valori e speranza nella Città dei Fiori. La quinta edizione del Sanremo Cristian Music Festival – Festival della Canzone Cristiana 2026 si svolgerà nel pomeriggio di sabato 28 febbraio 2026, in concomitanza con la serata conclusiva del Festival della Canzone Italiana, inserendosi con forza nel contesto più prestigioso e mediaticamente rilevante della musica italiana.

I due Festival, pur distinti per identità e proposta artistica, si collocano oggi come poli complementari nello scenario collettivo della città, radicandosi profondamente nel tessuto culturale di Sanremo.

Da un lato, il Festival della Canzone Italiana rappresenta la tradizione e il fascino della musica leggera nazionale; dall’altro, il Festival della Canzone Cristiana si afferma come piattaforma innovativa, capace di declinare la spiritualità attraverso la musica in una dimensione contemporanea e internazionale. Entrambi contribuiscono a rendere Sanremo capitale della musica italiana, offrendo due esperienze artistiche distinte ma in dialogo tra loro.

Si tratta di un appuntamento ormai consolidato, capace di ritagliarsi uno spazio autonomo e autorevole, nel quale la creatività artistica, l’innovazione musicale e la spiritualità si incontrano, dando voce a un linguaggio capace di dialogare con il presente senza tradire le proprie radici e aprendo, al contempo, le porte a prospettive internazionali.

La quinta edizione del Festival sarà strutturata in un’unica data, la finalissima, alla quale parteciperanno prevalentemente artisti provenienti dal DDT Music Festival, configurato come preselezione ufficiale del Festival della Canzone Cristiana di Sanremo. Tale manifestazione, svoltasi nel novembre 2025 in provincia di Firenze, è destinata ad assumere, nel corso degli anni, un ruolo progressivamente più rilevante e sistematico nel processo di qualificazione degli artisti ammessi alla competizione sanremese.

La finalissima del Festival sarà trasmessa su un’emittente televisiva nazionale, a conferma della crescente attenzione dei media e del pubblico verso la Christian Music contemporanea e del suo potenziale di attrazione anche oltre i confini nazionali.

«Questa sarà un’edizione innovativa e trasformata, con artisti di grande levatura», ha dichiarato il cantautore e direttore artistico Fabrizio Venturi, evidenziando la volontà di imprimere un significativo cambio di passo alla manifestazione. «Sarà un Festival che darà spazio alla qualità dell’espressione artistica, autoriale e musicale dei partecipanti.

La Christian Music deve liberarsi da quell’immagine che la relega a un registro esclusivamente liturgico.

Per farlo è necessario rinnovarsi, innovare e puntare su un Festival che sappia guardare con coraggio al futuro.

Questa edizione sarà dedicata agli operatori di Pace, ovvero a tutte quelle persone che quotidianamente si impegnano in contesti di guerra per difenderci e a chi, nelle nostre città, lavora instancabilmente per proteggere i cittadini dalla violenza. Si tratta di un riconoscimento a coloro che, con dedizione e coraggio, incarnano la speranza e la sicurezza per gli altri».

In tale prospettiva, il Festival, in occasione della sua quinta edizione, ha sottoscritto un protocollo d’intesa che sancisce una stretta collaborazione e il relativo patrocinio con l’Associazione “Vigile del Fuoco Carlo La Catena”, il cui Presidente è Nicola Perna, rafforzando in tal modo il valore istituzionale e sociale dell’iniziativa.

Queste dichiarazioni delineano una visione chiara e ambiziosa: fare del Sanremo Cristian Music Festival un vero e proprio laboratorio musicale contemporaneo, capace di confrontarsi con i linguaggi della musica pop, cantautorale e moderna, senza rinunciare alla propria identità spirituale e culturale, proiettando la Christian Music italiana verso una dimensione internazionale e favorendo il dialogo con artisti e pubblici di tutto il mondo.

Il Festival si conferma così un autentico “Festival nel Festival”, una staffetta musicale tra la musica leggera del Festival della Canzone Italiana, diretto da Carlo Conti, e la Christian Music del Festival ideato e diretto artisticamente da Fabrizio Venturi.

Un evento che trascende la dimensione della semplice rassegna musicale, configurandosi come spazio di riflessione culturale, testimonianza sociale e narrazione artistica, nel quale la canzone diventa strumento di racconto, veicolo di valori e medium di emozioni universali.

Di seguito, i concorrenti della quinta edizione del Festival della Canzone Cristiana, che si contenderanno i prestigiosi trofei realizzati dal Maestro orafo Michele Affidato, lo stesso che ha creato i trofei consegnati ai vincitori del Festival della Canzone Italiana da Carlo Conti, autentici simboli di eccellenza, artigianato artistico e tradizione italiana.