A Taggia torna la magia dei festeggiamenti di San Benedetto: appuntamento per il 21, 22 e 23 febbraio

Il suggestivo appuntamento con i festeggiamenti di San Benedetto a Taggia è pronto a incantare nuovamente il pubblico nei prossimi 21, 22 e 23 febbraio. La manifestazione, che ogni anno richiama turisti e appassionati da tutta Italia e oltre confine, e seconda in tutta la Liguria per interesse storico, promette di riportare indietro nel tempo l’intero borgo tabiese, facendo rivivere atmosfere e tradizioni del XVII secolo.

Uberto Aschero, presidente del Comitato San Benedetto, ha confermato che i preparativi sono quasi ultimati: “Sì, ormai siamo agli sgoccioli. Nelle prossime ore definiremo il programma. Stiamo verificando cosa vogliamo fare, perché la domenica si terranno le classiche ambientazioni storiche e il corteo storico, mentre per il venerdì e il sabato dobbiamo definire gli ultimi dettagli. Quello che è certo è che non si terrà la battaglia nella seconda giornata di eventi, esattamente come lo scorso anno.”

Una delle novità principali di quest'anno è che i rioni saranno 11, anziché dieci. "Ormai la festa è diventata talmente grossa che quest'anno abbiamo già numerose prenotazioni di pullman. Ci stanno chiamando da settembre, soprattutto dalla bassa Francia”, ha concluso Aschero.

E le tante chiamate non sono certamente un caso. Durante il fine settimana, il centro storico di Taggia si trasformerà in un autentico palcoscenico a cielo aperto, riportando i visitatori al XVII secolo. Centinaia di figuranti in abiti d’epoca sfileranno e interpreteranno scene di vita quotidiana dell’epoca con grande dedizione e attenzione ai dettagli. Le classiche scenette storiche, che raccontano momenti significativi della tradizione locale, si alterneranno al maestoso corteo storico, coinvolgendo gli spettatori in un’esperienza unica.

La preparazione richiede un grosso impegno da parte di tutta la comunità con centinaia di figuranti vestiti con abiti fedeli all’epoca di riferimento e realizzati a seguito di importanti studi su testi storici. Si tratta di mesi di duro lavoro, ma l’atmosfera che si respira in quei giorni è davvero magica e consente di fare un vero e proprio tuffo nel passato. Ad occuparsi dell’organizzazione, insieme al Comune di Taggia, è il Comitato Festeggiamenti di San Benedetto Revelli.