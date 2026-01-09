 / Eventi

Ventimiglia, grande attesa per l'arrivo della Befana del Soccorso (Foto)

In programma ambulanza dei pupazzi-percorso, Pompieropoli, dimostrazioni di disostruzione pediatrica e cioccolata calda

Ambulanze, Pompieropoli, cioccolata calda e tanto divertimento. Grande attesa per l'arrivo della Befana del Soccorso in piazza XX Settembre a Ventimiglia. L'evento è in programma domenica 11 gennaio dalle 14.

Grandi e piccini, cittadini e turisti, potranno trovare l’ambulanza dei pupazzi-percorso, Pompieropoli, dimostrazioni di disostruzione pediatrica tenuta da istruttori e mezzi dei vigili del fuoco, ambulanze in esposizione e assaggiare la cioccolata calda che verrà distribuita dagli scout. "L'arrivo della Befana è previsto alle 15.30" - fanno sapere gli organizzatori - "Vi aspettiamo numerosi".

L'iniziativa è organizzata dalla Croce Verde Intemelia in collaborazione con il comando provinciale dei vigili del fuoco e l’ANVVF della sezione di Imperia.

 

Elisa Colli

