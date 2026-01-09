Ventimiglia: "Sipario d’Autore" porta in scena il Don Chisciotte al Teatro Comunale

Dopo un apprezzato esordio all’insegna della comicità e della farsa, prosegue la stagione teatrale “Sipario d’autore” promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Ventimiglia.

Domenica 18 gennaio alle ore 18.00 sul palco del teatro comunale è la volta del “Don Chisciotte. Tragicommedia dell’Arte” di Stivalaccio Teatro, giovane compagnia tra le più autorevoli del panorama nazionale, on stage con una rivisitazione vitalissima e sorprendente del capolavoro immortale di Cervantes, emblema dell'idealismo puro, simbolo dell'eterna lotta tra sogno e realtà.

In scena, Michele Mori e Marco Zoppello – anche registi della pièce - nei panni di Giulio Pasquati, padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte Piombino: due “personaggi attori”, parte della celebre compagnia dei Comici Gelosi, attiva e applaudita in tutta Europa tra il 16° e 17° secolo.

Sono vivi per miracolo e salgono sul palco per raccontare la fuga dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico. A partire dall'ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dagli estri dei due saltimbanchi che arrancano nel tentativo di procrastinare l'esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore. E se non rammentano la storia alla perfezione, beh, poco importa, si improvvisa!

Uno spettacolo sul pubblico, per il pubblico e con il pubblico, perché è quest'ultimo che avrà il compito di salvare i due attori...di salvare il teatro.

La vendita dei biglietti è attiva presso il Teatro Comunale (ogni martedì, giovedì e venerdì, dalle 09.00 alle 13.00) e online sulla piattaforma Liveticket: www.liveticket.it/teatrocomunaleventimiglia .

I biglietti saranno inoltre disponibili il giorno stesso degli spettacoli presso il botteghino del teatro, a partire da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione.

“SIPARIO D’AUTORE 2026”

Biglietto singolo (spettacoli del 18 gennaio, 1 febbraio)

Platea: € 20,00

Galleria € 15,00

Galleria studenti: € 10,00

Biglietto singolo (spettacoli del 22 febbraio e 3 marzo)

Platea: € 30,00

Galleria € 25,00

Galleria studenti: € 10,00

Il prezzo dei biglietti è al netto delle commissioni di prevendita web.