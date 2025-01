Il Dottor Silvio Falco torna nell'imperiese: nominato commissario per il futuro Ospedale Unico di Taggia

Il Dottor Silvio Falco torna a lavorare in provincia di Imperia. E’ stato scelto dal Presidente della Regione, Marco Bucci, come Commissario per il futuro Ospedale Unico della provincia di Imperia, che sarà costruito a Taggia. Nelle settimane scorse, quando il governatore ligure aveva varato la sua squadra di commissari per la realizzazione dei nuovi ospedali, aveva annunciato a breve la nomina.

“Quella di nominare i commissari alla realizzazione dei nuovi ospedali era una delle promesse chiave contenute nel patto con i liguri – ha detto Bucci – e, con questo passaggio facciamo in modo che le strutture tanto attese dai liguri siano seguite costantemente da figure qualificate in grado di intervenire in ogni fase con prontezza”. La decisione è emersa al termine della riunione della Giunta regionale.

Silvio Falco, 63 anni piemontese, si è laureato nel 1986 all’Università di Torino e, oltre ad aver svolto diverse missioni sanitarie all’estero, è stato dirigente medico e Direttore Sanitario e Generale in diverse aziende ospedaliere della sua regione. E’ stato anche Direttore Sanitario dei giochi olimpici del 2006. In provincia di Imperia è stato Direttore Generale di Asl 1 Imperiese, dal 2020, subentrando a Marco Damonte Prioli e si è dimesso nel 2022, ufficialmente per motivi personali anche se in molti sostenevano che la sua uscita di scena era dovuta alla scelta di privatizzare il Saint Charles di Bordighera.

"Oggi completiamo il pacchetto delle nomine dei commissari per le principali strutture ospedaliere in costruzione nella nostra regione – ha dichiarato l'Assessore Giacomo Giampedrone – e la nomina del dottor Falco verrà perfezionata nelle prossime ore. Con la nomina del commissario si potrà accelerare su aspetti fondamentali del progetto di Taggia - ha concluso l'assessore - come gli espropri e la definizione delle caratteristiche della struttura".

Tra i suoi compiti, puntualmente individuati, il Commissario dovrà coordinare gli stakeholder coinvolti, tra cui Regione Liguria, Asl1, Inail, il Comune di Taggia; curerà le fasi propedeutiche all'intervento consistenti nella alienazione dell'area ad Inail e nell'espletamento delle procedure relative alla progettazione dei lavori; coordinerà le azioni relative agli espropri, le diverse farsi del procedimento di esecuzione dell'opera; il monitoraggio costante dello stato di avanzamento dell'opera; l'interazione con le Direzioni generali competenti in materia di salute, infrastrutture ed organizzazione, per quanto di rispettiva competenza, che assicurano al Commissario per il nuovo Ospedale per il Ponente Ligure il necessario supporto.



Intanto è stato confermato che il Direttore Generale dell’Asl 1 Imperiese, Maria Elena Galbusera, tornerà al suo posto a fine gennaio. Il Direttore si era fermata per motivi personali.