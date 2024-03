Rilancio del comprensorio di Monesi: Triora approva il progetto per la mitigazione del rischio idraulico

L’Amministrazione comunale di Triora ha approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Monesi di Triora, nel contesto del rilancio del comprensorio.

Si tratta del progetto di ‘Rigenerazione Urbanistica, valorizzazione e messa in sicurezza idraulica del borgo di Monesi di Triora’, insieme alle analisi ed agli studi tecnico-ambientali strettamente connessi e già redatti nell'ambito del progetto ‘Recovalx’ di approfondimento della conoscenza del territorio dell'area pilota (distretto di Monesi) e dei suoi dintorni, del costo complessivo definito in totali 994.800 euro.

L’intervento si riconduce all’alluvione del 2016, quando vennero coinvolti i Comuni di Mendatica e Triora in Liguria e Briga Alta in Piemonte, con danni ad infrastrutture ed abitazioni e l'isolamento dell'area di Monesi con un ulteriore gravissimo danno ad una area già economicamente debole. Nel 2019 al progetto venne dato dato parere favorevole dalla Regione e, due anni fa, è stata costituita una ‘Task Force Tecnica’ per la definizione dello stesso.

Il Politecnico di Torino redatto ha eseguito un lavoro di ricerca, con l'intento di far emergere le risorse su cui far leva per avviare un processo di transizione territoriale che abbia come obiettivo l'attivazione di una nuova fase di territorializzazione sostenibile e innovativa di Monesi e del suo contesto. E’ stato quindi fatto uno studio da Filse, che evidenziato quali elementi cardine: il ripristino della seggiovia ‘Monesi-Tre Pini’, l’individuazione di percorsi per trekking, mountain bike ed itinerari cicloturistici, gli interventi di rigenerazione urbana dell'abitato di Monesi, l'ampliamento e diversificazione offerta turistica (servizi, ricettività ...), la definizione (per quanto riguarda le aree sciabili e di fruizione outdoor) della necessità di un pubblico interesse sulle stesse, di un utilizzo delle aree sciabili anche nel periodo estivo e, infine, l'acquisizione della titolarità delle aree.

Lo studio del Comune di Triora, volto ad acquisire la conformità alle normative vigenti e fornire ai soggetti pubblici-privati strumenti adeguati al fine di presentare progetti di investimento sostenibili e durevoli, ha raccolto dati e documentazione tecnica in relazione a diversi profili, geomorfologici, di completamento del consolidamento dell'abitato, di analisi edilizio urbanistiche e di mitigazione del rischio idraulico. In particolare per quanto riguarda gli interventi di mitigazione del rischio idraulico, attraverso la rinaturalizzazione del rio che ha causato gravi danni in occasione della tempesta ‘Alexi’, mediante il ripristino dell'alveo naturale a monte dell'abitato stesso, la parziale demolizione della ‘ex discoteca’, la realizzazione di una nuova ed adeguata tombinatura sotto la viabilità della sede stradale della Strada Provinciale.

Il programma ha impegnato il Comune di Triora, in stretto contatto con Regione Liguria e con i partner pubblici e privati interessati, per un primo intervento significativo, realizzabile attraverso: la demolizione dell'albergo ‘Redentore’ e la creazione, al suo posto, di un'area pubblica, la messa in sicurezza idraulica dell'abitato con il ripristino delle corrette condizioni di deflusso del rio sullo stesso incidente, la prosecuzione dell'attività di monitoraggio e campagna geognostica conoscitiva per completare le conoscenze finalizzate all'aggiornamento delle condizioni di stabilità del versante di Monesi di Triora.

Il progetto è una vera e propria scommessa sul futuro di Monesi, che consentirebbe di giungere ad una solida realtà fruibile 365 giorni l'anno, ricercando fondi pubblici ed investitori privati a cui è necessario dare certezze e una prospettiva di lungo periodo.

Sono ora in corso d'aggiornamento gli studi geologici/naturalistici e ambientali sul territorio di Monesi, in continuità con quelli precedentemente effettuati dal gruppo di lavoro coinvolto nel rilancio del Comprensorio di Monesi e nel progetto Recovalx, con costante implementazione sulla base delle informazioni via via reperite. Sono state realizzate le attività sul campo finalizzate all'individuazione dei principali percorsi da trekking e/o da MTB presenti nell'area del comprensorio.

Il Comune di Triora, in caso di favorevole accoglimento della domanda di contributo, si è impegnato a cofinanziare l'intervento complessivo proposto che ammonta a 994.800 nella misura del 5% del costo complessivo dell'investimento e pertanto per 50mila euro.