Maxfiamma conquista la Spagna: il sanremese porta la “Pectoral Dance” a España Got Talent su Telecinco (Foto e Video)

Trasferta internazionale per lo showman sanremese Massimo Cascio, in arte Maxfiamma, che ieri sera si è esibito nel celebre talent España Got Talent, in onda in chiaro sul canale iberico Telecinco. Il format, tra i più seguiti al mondo, è stato registrato al Teatro Alcalá di Madrid, davanti a una giuria composta da Lorena Castell, Risto Mejide, Paula Echevarría e Carlos Latre, con la conduzione di Santi Millán. Il pubblico spagnolo ha accolto con entusiasmo l’audizione di Maxfiamma, che ha portato sul palco la sua inconfondibile “Pectoral Dance”, cantando e ballando al ritmo dei pettorali sulle note dell’omonimo brano scritto e musicato da lui, per l’occasione tradotto in spagnolo come omaggio al Paese ospitante.

L’artista era stato contattato dalla produzione del programma dopo il successo dei video virali sui social, legati alla sua partecipazione a La Corrida di Amadeus, dove – in coppia con il percussionista Paolo Oggero – aveva stupito il pubblico con il ballo dei pettorali sulle note del Valzer n. 2 di Shostakovich. Proprio dopo quell’esperienza, Maxfiamma aveva composto la versione italiana disco di “Pectoral Dance”, incisa negli studi Rosenhouse di Vallecrosia e accompagnata da un videoclip. «Sono stato felice e orgoglioso di rappresentare l’Italia», ha raccontato lo showman, che al termine dell’esibizione ha sventolato il tricolore sul palco, scatenando l’entusiasmo del pubblico che gridava «otra, otra, otra!», chiedendo il bis. L’accoglienza in Spagna è stata calorosissima anche nel backstage, dove Maxfiamma ha divertito la troupe con la sua particolare cintura a fibbia rotante, ricevendo i complimenti degli autori per verve e simpatia.

Per l’occasione è stato inoltre girato il videoclip della versione spagnola di “Pectoral Dance”, con la partecipazione della ballerina brasiliana Shekinah, ambientato tra il mare e la spiaggia dei Bagni Jack di San Bartolomeo al Mare. Le riprese sono state curate da Walter Ranalli e Angelo Asdente, con montaggio dello studio Mizuko di Ventimiglia. Ora Maxfiamma attende di scoprire quale sarà la risposta del pubblico spagnolo e dei Paesi latini di lingua spagnola, dove España Got Talent gode di un seguito enorme e dove la sua Pectoral Dance potrebbe diventare un nuovo fenomeno virale.