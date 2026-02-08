Sanremo, convegno AIDM sul pavimento pelvico: omaggio alla dott.ssa Anna Glorio e grande partecipazione

Una sala gremita ha reso omaggio sabato alla dott.ssa Anna Glorio durante il convegno sulle problematiche del pavimento pelvico, organizzato dalla sezione di Sanremo dell’Associazione Italiana Donne Medico (A.I.D.M.), alla presenza della presidente dott.ssa Ana Popovic. Un incontro di alto valore scientifico che ha voluto ricordare, con la partecipazione del marito, la collega prematuramente scomparsa, stimata ginecologa da sempre impegnata nell’uroginecologia, socia AIDM e FIDAPA.

Ad aprire i lavori l’Assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, che ha portato i saluti della Regione, seguito dal dott. Gianni Mascelli, consigliere in rappresentanza del Sindaco, che ha concesso patrocinio e ospitalità nello splendido palazzo storico. Sono intervenute anche la dott.ssa Barbara Bonino, vicepresidente dell’Ordine dei Medici, e la dott.ssa Maria Di Piazza per FIDAPA.

Nel corso della mattinata, Francesca Esposito, dirigente medico del servizio ambulatoriale AST, ha approfondito anatomia e fisiologia degli organi pelvici. La dott.ssa Maria Rosa Maimone, dirigente del Servizio di Urologia AST zona 2, ha illustrato con chiarezza le patologie urologiche, offrendo prospettive concrete di cura. La fisiatra Chiara Palmero ha presentato percorsi riabilitativi accessibili, mentre la dott.ssa Patrizia Sciolla, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa, ha affrontato con grande sensibilità il tema, spesso trascurato, della sessualità.

A chiudere, la dott.ssa Elena Lanteri Cravet ha sottolineato «l’importanza di convegni che coinvolgano non solo i medici, ma anche i cittadini in cerca di un’informazione scientifica seria ed efficace». Particolarmente toccante anche la testimonianza del dott. Pierluigi Bracco, già direttore di Ostetricia e Ginecologia a Imperia.

Il pubblico – oltre 80 persone – ha seguito con attenzione fino al termine, interagendo con le relatrici e confermando quanto «la cittadinanza abbia bisogno di momenti di informazione documentata su temi delicati». I disturbi del pavimento pelvico, infatti, colpiscono uomini e donne con un forte impatto sulla vita sociale: secondo uno studio dell’Università di Valencia, entro dieci anni dal parto ne soffre circa il 50% delle donne.

Applausi finali alle relatrici per un evento che ha dimostrato come informazione e prevenzione siano il primo passo per migliorare la salute individuale e contribuire al bene comune, avvicinando i professionisti alla cittadinanza.