Taggia: il Consiglio Comunale recepisce la Legge Regionale per il recupero dei sottotetti e altri locali ai piani inferiori degli immobili

Con approvazione del Consiglio Comunale, riunitosi settimana scorsa, il Comune di Taggia ha recepito la Disciplina Urbanistica Comunale per il Recupero a Fini Abitativi dei Sottotetti e dei Locali prevista dalla Legge Regionale 24/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Quest’ultima introduce la possibilità di recuperare a fini abitativi sia i locali di sgombero nei sottotetti che altri locali ai piani inferiori degli immobili, in deroga ai parametri edilizi degli strumenti urbanistici vigenti, ai regolamenti edilizi e alle specifiche norme di settore, per il patrimonio edilizio esistente al 29/11/2014, al fine di contenere il consumo di suolo, migliorare gli edifici in termini di risparmio energetico e sicurezza antisismica, garantendo nel contempo le necessarie urbanizzazioni primarie e le aree di sosta per ciascuna nuova unità abitativa.

Laura Cane, assessore con delega all’Urbanistica e Edilizia Privata, spiega: “Riteniamo che l’adozione della Legge Regionale sia stato un passaggio molto importante per l’ente perché permetterà di incentivare l’edilizia privata tutelando i centri storici, il tessuto economico, in particolar modo il piccolo commercio, garantendo di limitare il consumo di ulteriore suolo, e l’omogeneità del tessuto urbanistico e del paesaggio.”

Per maggiori informazioni è possibile consultare il regolamento di disciplina urbanistica comunale sul sito dell’ente: www.comune.taggia.im.it.