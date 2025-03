Affidamento del trasporto pubblico in house: Confesercenti "Buone le proposte del piano predisposto dalla Provincia"

“Un confronto interessante l’incontro tenutosi in Provincia tra le fasi previste come consultazione nella procedura di affidamento in house del servizio di Trasporto Pubblico Locale (Tpl) alla RT. Abbiamo sottolineato l’importanza strategica del servizio offerto dai collegamenti su bus per il settore turistico sia sulla costa che per l’entroterra e il danno causato al nostro sistema economico provinciale a causa della cronica mancanza di servizi e di mezzi adeguati, delle numerose inadempienze, dei ritardi, dei disservizi forniti dalla società RT".

Lo ha detto Sergio Scibilia di Confesercenti, che prosegue: "In generale però un buon apprezzamento delle proposte operative contenute nel nuovo Piano predisposto dalla Provincia, in particolare per il settore della nuova fase digitale che riguarderà l’informazione agli utenti sia sui bus sia alle fermate, la possibilità di acquistare i biglietti in modo moderno.

Riteniamo che ci sia la necessità di avere una vision globale del trasporto coordinato con tutti gli altri attori del settore( ferrovie in primis), migliorare la rete delle fermate cittadine in termini di ordine, pulizia e identificazione geografica dei punti di sosta".

"Abbiamo bisogno di pensare - termina Scibilia - ad una nuova mobilità sostenibile attenta alle esigenze ambientali, con mezzi elettrici, nuove rotte via mare, con collegamenti tra le principali città costiere, capace di dare nuove opportunità al turista che vuole scegliere la Riviera dei Fiori come destinazione di vacanza più lunga. Non per ultimo evidenziamo il bisogno di sviluppare collegamenti europei con la vicina Costa Azzurra, in particolare con il nostro aeroporto di riferimento, Nizza, con il Principato di Monaco , aiutando così anche i flussi legati al commercio e la possibilità per la nostra clientela francese di raggiungere le nostre città comodamente in bus".