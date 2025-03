Sanremo: passaggio da Amaie a Dea, incontro tra i sindacati e il Comune sulle prospettive industriali

Incontro dei sindacati con il Sindaco ed il suo vice in comune a Sanremo ad oltre un anno dalla cessione della rete da Amaie a Dea. I sindacati hanno evidenziato le loro sensazioni e risultanze alla chiusura unilaterale a fine 2024 dell'armonizzazione da parte di Dea degli accordi di secondo livello esistenti (in ex Amaie). Sono state valutate le prospettive industriali, organizzative e gestionali alla luce delle sfide che il settore dovrà affrontare per investimenti e nuovi scenari sulla proroga delle concessioni, considerando le difficoltà derivanti dalla gestione di reti elettriche geograficamente molto distanti (650km da Osimo).

“Abbiamo constatato l'arretramento delle relazioni industriali – sottolineano i sindacati Filctem, Flaei e UilTec - rispetto alla precedente proprietà, in merito agli accordi disdettati quali smart working e la mancata concessione sull’utilizzo in reperibilità dei veicoli aziendali presso il domicilio dei dipendenti reperibili che sicuramente renderebbero più veloci i tempi di ripristino del servizio”.

Le organizzazioni sindacali hanno evidenziato la propria preoccupazione per una società recentemente quotata in borsa, che non ha tra le proprie priorità la valorizzazione del personale ed il dialogo, per garantirsi le proroghe delle concessioni come di ampliare e rafforzare al meglio i servizi alla cittadinanza. “Non hanno avuto nessuna ulteriore informativa- proseguono i sindacati - riguardo l'acquisizione annunciata della rete Enel di Sanremo, che aveva come obiettivo la gestione unica del servizio elettrico per tutta la città”.

Le organizzazioni hanno chiesto un interessamento per incontrare gli attuali vertici aziendali in presenza, che ad oggi non è mai avvenuta, come di poter aprire un dialogo costruttivo per valorizzare al meglio questo patrimonio industriale. L’amministrazione comunale si confronterà con la direzione aziendale di Dea quanto emerso durante l’incontro.