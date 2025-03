Balneari, Foscolo e Biasi (Lega): "In Liguria grande soddisfazione per l’annuncio di Salvini sugli indennizzi"

“Balneari, anche in Liguria grande soddisfazione per l'annuncio di Matteo Salvini sugli indennizzi. ‘Fiducia e attenzione’ sono questi i sentimenti espressi dal settore balneare dopo l’annuncio del Vice Premier e Ministro del Mit sul decreto attuativo per gli indennizzi. Si tratta di un provvedimento atteso da tempo dalla categoria, che riconosce il valore delle aziende balneari e tutela gli operatori, evitando speculazioni e garantendo investimenti di qualità. 'Esprimiamo soddisfazione per le parole di Salvini' ha dichiarato, tra gli altri, il ligure e Vice Presidente del Sib Enrico Schiappapietra, ricordando che questo percorso si è iniziato con un incontro a Loano. La continuità del settore balneare è fondamentale per l’economia e l’identità delle nostre coste. La Lega è sempre stata e continuerà a essere al fianco degli operatori del settore per garantire un futuro solido a chi ha costruito il turismo balneare della Liguria e dell’Italia”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo (capogruppo) e Armando Biasi (presidente della III commissione Attività produttive).