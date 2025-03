Assolto con formula piena il Sindaco di Montalto Carpasio Mariano Bianchi dopo le accuse dei consiglieri di opposizione

Il Sindaco di Montalto Carpasio, Mariano Bianchi, è stato assolto questa mattina con formula piena, al termine di un percorso lungo e faticoso durato quasi sette anni, dalle accuse che gli erano state mosse in merito alla gestione di un’isola ecologica del Comune. Le contestazioni riguardavano anche il trasporto di olio esausto, a cui aveva dovuto provvedere in urgenza per evitare ogni eventuale danno all’ambiente, evitando ulteriori costi per la comunità.

“Si conclude così – evidenzia Mariano Bianchi - una vicenda nata da esposti e denunce presentati da consiglieri di opposizione, che in questi anni hanno dato luogo a diverse indagini che peraltro sono state archiviate, dove solo il sottoscritto, nanti il Giudice di Pace, è stato in realtà risarcito dalle affermazioni diffamatorie che lo accusavano di aver ‘diretto’ a proprio piacimento la Polizia provinciale, devolvendo la cifra in beneficienza. Oggi, la giustizia ha fatto il suo corso, riconoscendo la mia totale estraneità ai fatti contestati”.

“Fin dal primo momento – termina Bianchi - ho affrontato questa situazione con la massima fiducia nella Magistratura e con la serenità di chi sa di aver sempre operato con correttezza e trasparenza nell’interesse della comunità di Montalto-Carpasio. Questa assoluzione è una conferma importante e mi permette di guardare al futuro con rinnovata determinazione. Desidero ringraziare l’Avvocato Luca Fucini, che con professionalità e dedizione mi ha assistito in questo lungo percorso legale e tutte le persone che in questi anni mi hanno dimostrato vicinanza e fiducia. Ora è il momento di voltare pagina e continuare a lavorare per il bene del nostro territorio”.