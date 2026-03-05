Furto all’alba al Mercato Annonario di Sanremo: rubata merce tra frutta e dolci

Furto nelle prime ore del mattino al Mercato Annonario di Sanremo, dove ignoti avrebbero sottratto merce da alcuni banchi prima dell’apertura delle attività. Il colpo sarebbe avvenuto tra le 4.30 e le 5, in un orario in cui la struttura era ancora chiusa al pubblico.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero preso di mira due banchi del mercato, portando via diversa merce tra frutta e prodotti dolciari. L’ammanco è stato scoperto solo poco dopo dai commercianti, arrivati per preparare l’apertura della giornata.

L’episodio è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili. L’episodio ha suscitato frustrazione e preoccupazione tra gli operatori del mercato, sia per la mancanza di telecamere sia per essersi trovati di fronte all’ennesimo episodio di microcriminalità ai danni delle attività commerciali.