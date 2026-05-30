Blitz antidroga in tutta la provincia: 26 arrestati e 93 denunciati tra Imperia, Sanremo e Ventimiglia

Una vasta operazione di polizia ha setacciato ieri l'intera provincia di Imperia, lasciando sul campo un bilancio pesante: 26 arrestati, 93 denunciati a piede libero, droga sequestrata e due armi da punta e taglio tolte dalla circolazione.

Si chiama "Alto Impatto" ed è un'operazione nazionale ad alto profilo investigativo promossa dal Servizio Centrale Operativo, coordinata localmente dalla Squadra Mobile di Imperia con il concorso dei Commissariati di Sanremo e Ventimiglia, del Reparto Prevenzione Crimine Liguria e delle specialità della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria.

Il teatro dell'operazione ha coperto l'intero territorio provinciale, con particolare attenzione ai luoghi notoriamente frequentati per lo spaccio di stupefacenti e per quei reati — porto abusivo di armi in testa — che alimentano il circuito della criminalità giovanile. Posti di blocco stradali, controlli negli esercizi pubblici, interventi mirati sul territorio: nel complesso sono state identificate 10.388 persone, di cui 3.251 minorenni.

L'operazione non si è limitata alla sola attività preventiva. Parallelamente ai controlli sul campo, sono scattati interventi di polizia giudiziaria costruiti sulla base del lavoro informativo e investigativo condotto quotidianamente dalle forze dell'ordine sul territorio. Il risultato è una fotografia nitida — e preoccupante — di un fenomeno radicato, che la Polizia di Stato intende contrastare con continuità.

Le sostanze sequestrate sono cocaina, marijuana e hashish.