Ventimiglia, bar chiuso per sette giorni dal Questore: sospesa la licenza dopo controlli e numerosi interventi delle forze dell'ordine

La Polizia di Stato ha eseguito oggi a Ventimiglia un provvedimento di sospensione della licenza nei confronti del titolare di un bar cittadino, disposto dal Questore della provincia di Imperia, Andrea Lo Iacono, ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il locale dovrà rimanere chiuso per sette giorni. La misura è stata adottata al termine di un'approfondita attività istruttoria svolta dalla Polizia Amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, diretto dal Primo Dirigente Paolo Arena, che ha ricostruito una situazione ritenuta incompatibile con le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'esercizio commerciale sarebbe diventato un abituale punto di ritrovo di persone gravate da precedenti penali per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti. Le numerose segnalazioni giunte alle forze dell'ordine e le ripetute richieste di intervento avrebbero evidenziato una presenza costante, sia all'interno del locale sia nelle immediate vicinanze, di soggetti dediti ad attività illecite che sostavano sul marciapiede per gran parte dell'orario di apertura dell'attività.

L'istruttoria ha inoltre evidenziato come i comportamenti molesti degli avventori, spesso collegati all'abuso di alcol e all'uso di sostanze stupefacenti, avessero provocato ripercussioni sulla vivibilità della zona. A questo si sarebbero aggiunti la musica diffusa ad alto volume all'esterno del locale e ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica, fino ad arrivare, in alcune circostanze, a risse che hanno richiesto l'intervento urgente delle pattuglie delle forze dell'ordine.

Nel corso dei controlli effettuati dalle Volanti del Commissariato di Ventimiglia, con il supporto della Polizia Locale e delle altre forze di polizia, sarebbero state inoltre accertate diverse irregolarità amministrative, che, secondo quanto riferito dalla Questura, non erano state regolarizzate nonostante le precedenti intimazioni. A rafforzare il quadro istruttorio anche un esposto presentato dai residenti del condominio, che hanno segnalato continui schiamazzi, musica ad alto volume, danneggiamenti alle parti comuni dell'edificio e la frequente presenza di persone in stato di alterazione nei pressi del bar.

Alla luce degli elementi raccolti, il Questore Andrea Lo Iacono ha quindi disposto la sospensione della licenza per sette giorni, ritenendo il provvedimento necessario per prevenire ulteriori situazioni di pericolo e ripristinare condizioni di sicurezza e tranquillità nell'area interessata. La chiusura temporanea dell'esercizio è stata eseguita nella giornata odierna dal personale della Polizia di Stato.