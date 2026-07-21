Sanremo: a Borello si riattivano alcuni focolai: Vigili del Fuoco e volontari di nuovo al lavoro, nessun mezzo aereo al momento

Non è ancora conclusa l'emergenza nell'area boschiva tra Borello e San Romolo, dove questa mattina Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile sono tornati a operare dopo la riattivazione di alcuni focolai all'interno del perimetro già interessato dal vasto incendio che, tra sabato e domenica, ha richiesto un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. Le nuove riprese delle fiamme, alimentate dal calore ancora presente in alcuni punti della vegetazione, hanno reso necessario un ulteriore intervento delle squadre a terra, impegnate nelle operazioni di spegnimento e bonifica per impedire che la situazione possa nuovamente aggravarsi.

Al momento la situazione viene considerata sotto controllo, ma l'attenzione resta molto alta. I soccorritori stanno effettuando verifiche continue nelle aree più sensibili, concentrando il lavoro sui ceppi ancora fumanti e sui punti dove il terreno conserva temperature elevate. L'obiettivo è quello di eliminare ogni possibile fonte di riaccensione, mantenendo un presidio costante lungo tutto il fronte già percorso dal fuoco. Le condizioni meteo vengono monitorate con particolare attenzione, soprattutto per quanto riguarda l'eventuale intensificazione del vento, che nei giorni scorsi aveva favorito la ripresa di alcuni focolai.

Per il momento non è previsto l'impiego di mezzi aerei. Le operazioni vengono infatti gestite esclusivamente dalle squadre a terra, che stanno intervenendo nei diversi punti segnalati all'interno dell'area boschiva. Soltanto nel caso in cui dovessero emergere nuove criticità o si rendesse necessario raggiungere zone particolarmente impervie, potrà essere valutato un eventuale cambio di strategia operativa. Al momento, però, non risultano richieste di intervento né per Canadair né per elicotteri antincendio.

Il lavoro di Vigili del Fuoco e volontari proseguirà anche nelle prossime ore con un monitoraggio continuo dell'intera area interessata dal rogo. Dopo due giornate particolarmente impegnative, l'obiettivo resta quello di completare definitivamente la bonifica ed evitare ulteriori riprese delle fiamme. Solo quando ogni focolaio sarà completamente estinto e non vi saranno più rischi di riaccensione, l'emergenza potrà dirsi definitivamente conclusa.