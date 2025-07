50° anniversario dell’Agosto Medievale, Ventimiglia presenta il “Carbaso” (Foto e video)

E' dedicato agli illustri personaggi della famiglia Lascaris il Palio Marinaro dell'edizione 2025 dell'Agosto Medievale. Ventimiglia, questa mattina, ha svelato e presentato il “Carbaso” del 50° anniversario dell'attesa manifestazione storica alla presenza del sindaco Flavio Di Muro, degli assessori Serena Calcopietro e Adriano Catalano, del consigliere regionale Veronica Russo, del sindaco di Vallecrosia Fabio Perri, dei Sestieri e delle associazioni del territorio.

E' stato realizzato dall'artista Coni Shesson, contemporanea franco-italiana, creatrice appassionata e grande romantica. "Quest'anno Ventimiglia celebra mezzo secolo dell'Agosto Medievale. Con questa 50esima edizione la città onora le sue radici medievali e ci offre un affascinante viaggio a ritroso nel tempo ricordando un passato il cui eco nella storia merita di essere commemorato, raccolto e condiviso" - spiega Antonella Didoné dell'Ente Agosto Medievale - "L'opera è dedicata agli illustri personaggi della famiglia Lascaris di Ventimiglia. In risalto troviamo i volti della coppia accompagnati dallo stemma della loro casata. La bellezza del Palio risiede anche nei dettagli simbolici che arricchiscono l'opera. Oltre ai Lascaris, il dipinto evoca la dinastia degli angeli, rappresentati come figure nobili e spirituali che hanno segnato la storia. Sullo sfondo, la maestosa Contea di Ventimiglia che si affaccia sul mare, la Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta che troneggia con la sua magnificenza. Non dimentichiamo l'antico ponte che scavalca possentemente il fiume Roia, simbolo di connessione e stabilità per la comunità nel corso dei secoli. Un altro punto focale è rappresentato dalle mura perimetrali, un complesso sistema difensivo, e da porta Canarda, una delle otto porte medievali di accesso e difesa di Ventimiglia. Non poteva mancare la fenice, simbolo leggendario di immortalità, rappresentata nell'opera come augurio per un futuro luminoso per le nuove generazioni dell'Agosto Medievale. Altri elementi utilizzati e il messaggio che vuole comunicare l'artista attraverso di essi ve li lascio scoprire".

Coni Shesson quando è su una tela progetta, costruisce, erige e crea. Il suo primo dipinto 'Autunno' è stato esposto al Beach Plaza di Montecarlo durante un concorso internazionale organizzato da Art's Masters Paris Monaco sotto l'egida della contessa Esther de Pommery. Ha poi rinnovato i premi con alte opere come il Portatore d'anime all'esposizione del gran concorso organizzato dall'accademia internazionale di Lutece nel quartiere Marais di Parigi. Le è stato anche chiesto dall'Aoef per conto del comune di Mentone di realizzare un affresco di 20 mq raffigurante una magnifica cascata amazzonica e di partecipare anche a differenti fiere d'arte. "Con questo grande anniversario, la forza e l'onore dell'incarico a me affidato risplendono ancora una volta nell'opera pittorica del Palio Marinaro" - commenta l'artista Cony Shesson - "Ringrazio il comune di Ventimiglia, il sindaco Flavio Di Muro, l'assessore Serena Calcopietro e l'Ente Agosto Medievale per avermi nuovamente scelto per realizzare quest'opera".

"Ventimiglia celebra quest'anno il cinquantesimo anniversario dell'Agosto Medievale, un traguardo che rappresenta non solo la longevità di una delle manifestazioni più amate del Ponente ligure ma anche la forza di una comunità che vive e rinnova con orgoglio la propria identità" - dice l'assessore Serena Calcopietro - "L'Agosto Medievale è molto più di una rievocazione: è cultura vissuta, è storia che si fa spettacolo ed è una tradizione che dialoga con l'innovazione. L'Agosto Medievale è una serie di aspetti, come quello sportivo dei nostri giochi storici, che uniscono competizione e rievocazione coinvolgendo giovani e appassionati in un rito collettivo che affonda le radici nel passato ma parla al presente, e comunitario. Colgo l'occasione per invitare la cittadinanza alla mostra che inaugureremo venerdì 25 luglio. Ringrazio, inoltre, l'artista che ci fornisce questi bellissimi quadri, le maestranze, gli uffici comunali, l'Ente Agosto Medievale e i sestieri che si prestano nell'organizzazione. 50 anni sono un punto di arrivo ma soprattutto una nuova partenza. Celebrarli insieme con lo sguardo rivolto al futuro ma con il cuore ben ancorato alle nostre radici".

"Quest'anno celebriamo un anniversario straordinario: i 50 anni dell'Agosto Medievale, uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo. E' molto più di un evento: è l'espressione viva e la nostra cultura e, perciò, non abbiamo badato a spese" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Questa edizione ha l'ambizione di coinvolgere tutti i quartieri della città. Abbiamo investito in bandiere e drapelli con i colori dei nostri sestieri che stiamo collocando nelle varie zone della città per richiamare i residenti a partecipare e ricordare loro a quale sestiere appartengono. Sono note di colore che ci fanno riappassionare alla storia della nostra città. Il senso della comunità passa anche attraverso la voglia di fare insieme. Abbiamo voluto creare un clima di attesa verso l'Agosto Medievale per riempire Ventimiglia di turisti e risvegliare un indotto economico per le attività di Ventimiglia alta e di tutta la città che darà soddisfazione a tutti. In questi anni la manifestazione è cresciuta fino a diventare un importante motore per la promozione turistica della città. Estenderò l'invito alla Giunta a vestirsi in costume durante il corteo di giovedì sera che dal Funtanin giungerà alla cattedrale dove farò un discorso dal balcone".

"Il programma dell'Agosto Medievale inizierà giovedì 24 luglio con il Raduno della Permissione in piazza della Cattedrale nel centro storico. Dalle 21 partirà il corteo storico, poi vi saranno l'offerta del cero in Cattedrale, la benedizione del Palio Marinaro, la richiesta al sindaco per l'inizio delle competizioni, lo spettacolo e i giochi di bandiera a cura delle scuole di Sestiere" - svela Piero Fusco, presidente dell'Agosto Medievale - "Sabato 26 luglio ci sarà l'Asteludo, la disfida di drappi e tamburi, domenica 27 luglio vi sarà la Notte della contesa e il campo de li giochi. Il 1° agosto è prevista la Notte di Mediestate mentre sabato 2 agosto la Notte delle Perseidi. Il 3 agosto andranno in scena la regata dei Sestrieri, la giornata marinaresca e la Notte del Corsaro Nero. Infine il 4 agosto la Notte del Guiderdone con la premiazione".