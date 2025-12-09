Veronica Rudian in concerto all’Ex Chiesa Angelicana di Bordighera con “Endless Tour”

La pianista e compositrice ligure, Veronica Rudian,si esibirà in concerto Domenica 14 dicembre alle ore 18.00, all’ex Chiesa Angelicana di Bordighera, in un percorso sonoro che unisce virtuosismo, ricerca timbrica e intensità emotiva, valorizzato dall’acustica e dall’atmosfera raccolta della sala. Un appuntamento pensato per chi ama il pianoforte e desidera vivere un’esperienza di ascolto raffinata nel periodo delle festività.





Veronica Rudian presenterà le composizioni del suo ultimo disco, Endless, pubblicato su etichetta Digital Noises di Giuseppe Fisicaro, un progetto in cui l’artista si è “messa a nudo” raccontando le sue emozioni e tirando fuori la sua anima dolce e ribelle. Endless” è un album che spicca per la sua varietà sonora. Ogni traccia esplora un universo emotivo diverso, ma tutte sono legate da un filo conduttore che le rende uniche. Il progetto si caratterizza per il suo sound che oscilla tra la dolcezza della melodia pop e l’intensità di influenze rock, creando un’esperienza musicale complessa e coinvolgente.