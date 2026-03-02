"Osserva, scatta e riscopri". CromoScatto sbarca a Dolceacqua. La seconda edizione proposta dall'associazione Venti d'Arte andrà in scena l'8 marzo.

Il ritrovo sarà in piazza Padre G. Mauro alle 14.30. "E' un format che abbiamo deciso di lanciare sul nostro territorio per promuovere la zona, l’entroterra e, in generale, i comuni attraverso la fotografia. La prima edizione è stata organizzata a Bordighera alta a fine gennaio e abbiamo ricevuto un bel riscontro e la richiesta di ripeterlo" - dicono gli organizzatori - "Dopo l’entusiasmo della prima edizione, torniamo, dunque, a giocare con la fotografia ma questa volta tra i vicoli e le luci di Dolceacqua, tipico borgo medievale ai piedi del monte Rebuffao, diviso dal fiume Nervia tra la terra e il Borgo, dominato dal castello dei Doria. Nuova città e nuovi sguardi ma il meccanismo resta lo stesso: un colore assegnato a ciascuno, pescato a caso, libertà di esplorare, dettagli da scovare e sguardo da allenare. Non serve essere fotografi, serve curiosità. Ognuno creerà il proprio collage fotografico con gli scatti preferiti e alla fine condivideremo tutto insieme dando così forma alla propria personale interpretazione del colore. Il più suggestivo verrà votato".

Una passeggiata tra i caruggi del Borgo dei Doria alla ricerca di scorci e dettagli di un determinato colore. "L’evento nasce per sensibilizzare l’occhio dei visitatori ai colori che ci circondano, ai bellissimi borghi che abbiamo a pochi minuti da casa. Un momento per passeggiare a un ritmo più lento e osservare quello che ci circonda. Un modo per stare insieme, migliorare la propria fotografia, anche con il semplice uso del cellullare, e fare nuove conoscenze" - dicono gli organizzatori - "È richiesta l’iscrizione. La partecipazione prevede una quota di 5 euro a supposto dei progetti di Venti d'Arte e altri 5 euro, invece, per chi volesse unirsi all’aperitivo presso il BIP - Bar in Piazza di Dolceacqua. I partecipanti potranno ritirare la loro foto polaroid a fine giornata".