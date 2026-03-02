 / Eventi

02 marzo 2026

Sanremo in Fiore 2026, aperta la vendita dei biglietti per le tribune del Corso Fiorito

Tagliandi già disponibili online su Sanremo Live & Love, presto acquistabili anche all’Infopoint

E' ufficialmente aperta la vendita dei biglietti per le tribune del tradizionale Corso Fiorito in programma domenica 29 marzo, nell’ambito di Sanremo in Fiore.

I tagliandi possono essere acquistati online attraverso la piattaforma Sanremo Live & Love, nella pagina dedicata all’evento, dove sono disponibili tutte le informazioni relative ai posti in tribuna e alle modalità di accesso.

Nei prossimi giorni sarà inoltre attivata la vendita diretta anche presso l’Infopoint cittadino, offrendo così un’ulteriore possibilità di acquisto a residenti e visitatori.

