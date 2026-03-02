Sanremo in Fiore 2026, aperta la vendita dei biglietti per le tribune del Corso Fiorito

E' ufficialmente aperta la vendita dei biglietti per le tribune del tradizionale Corso Fiorito in programma domenica 29 marzo, nell’ambito di Sanremo in Fiore.
I tagliandi possono essere acquistati online attraverso la piattaforma Sanremo Live & Love, nella pagina dedicata all’evento, dove sono disponibili tutte le informazioni relative ai posti in tribuna e alle modalità di accesso.
Nei prossimi giorni sarà inoltre attivata la vendita diretta anche presso l’Infopoint cittadino, offrendo così un’ulteriore possibilità di acquisto a residenti e visitatori.