Sanremo: al via domani il corso “Scacchi in biblioteca”

Prenderanno il via domani, nelle sale della biblioteca civica “Corradi”, i corsi gratuiti di avvicinamento al gioco degli scacchi, organizzati dall’assessorato alla cultura.

Le lezioni saranno tenute da Paolo Formento, maestro F.I.D.E. di scacchi e istruttore capo della federazione Scacchistica Italiana.

“I corsi sono aperti alle scuole e a chiunque avesse voglia di approcciarsi a questa specialità – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali – La biblioteca si pone quindi non solo come sede di consultazione dell’ampio patrimonio librario che custodisce, ma anche come luogo di incontro per varie attività di tipo culturale”.

Di seguito il calendario delle lezioni (che avranno la durata di un’ora ciascuna):

Martedì 3-10-24 marzo, dalle 9 alle 12.

Sabato 7-14 marzo, dalle 10 alle 13.

Martedì 14 aprile, dalle 9 alle 12.

Sabato 18 aprile, dalle 10 alle 12.

Le scacchiere rimarranno a disposizione degli utenti, chiedendo al front-office della biblioteca. Il numero dei partecipanti è limitato, è quindi necessaria la prenotazione inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comunedisanremo.it oppure telefonando al numero 0184/580723.