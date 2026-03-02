“Assolta o colpevole” torna a Bordighera: il teatro intimo dei Donatori di Teatro chiama il pubblico al giudizio

Il gruppo Donatori di Teatro (DdT) torna “sul luogo del delitto” con “Assolta o colpevole”, domenica 8 marzo, alla Chiesa Anglicana di Bordighera, con due programmazioni alle 17 e alle 18.45. Dopo il debutto alla Federazione Operaia Sanremese e le repliche al Teatro dell'Albero e ancora a Bordighera, lo spettacolo conferma una formula capace di rendere ogni replica un’esperienza unica. Il progetto è firmato da Enrico Cenderelli, regista e autore dei testi con Ersilia Ferrante e Marinella Lanteri. La struttura ribalta la relazione tradizionale tra pubblico e interpreti: da un minimo di 12 a un massimo di 24 spettatori incontrano, uno alla volta, 12 attrici in un percorso individuale. «Di fatto un’attrice per ogni spettatore a rotazione», sottolinea Cenderelli.

Al centro, storie di vita che sfiorano o attraversano il confine del crimine. Qui lo spettatore non è solo testimone, ma giudice, giuria e coscienza chiamata ad ascoltare, interpretare e decidere: «È colpevole? È innocente?». Accanto alle attrici, un giudice (che prende atto delle decisioni del pubblico), due agenti e due musicisti. Per sostenere la complessità del dispositivo scenico, il regista ha coinvolto una ventina di attrici, così da garantire sostituzioni anche nella stessa giornata. «È uno spettacolo intimo e provocatorio, dove l’arte teatrale incontra l’introspezione e il dubbio morale. Ogni replica è unica come lo sguardo di chi osserva», aggiunge. Prenotazione obbligatoria ai numeri 333 6155989 (Paola) e 333 9312979 (Patrizia). L’intero incasso sarà devoluto in parte allo Noi For You e in parte al roseto dei Giardini Winter in memoria della presidentessa Gulshan Antivalle. Un incontro tra teatro, solidarietà e riflessione morale che promette di lasciare il segno.

Le attrici: Bianca Ragusa, Manuela Zulberti, Mapi Rebaudo, Monica Giannini, Laura Enas, Silvia Nappini, Ersilia Ferrante, Marinella Lanteri, Alessandra Sasso, Valentina Bruno, Licia Albini, Eliana Menato, Simonetta Perina, Letizia Zito, Simonetta Revelli.