A Sanremo una conferenza su "Giovanni il Battista e Giovanni l'Evangelista le Voci del Verbo"

"Giovanni il Battista e Giovanni l'Evangelista le Voci del Verbo" sarà il tema al centro della conferenza che verrà proposta mercoledì 11 marzo alle 18 al grand hotel Des Anglais a Sanremo dalla neo associazione culturale Aquila Revelans.
Un incontro in cui si parlerà di tradizione. "Organizzeremo un'interessante conferenza di carattere simbolico e di fede" - svelano gli organizzatori - "Si parlerà di San Giovanni il Battista e San Giovanni l'Evangelista, due fari della tradizione occidentale".
Il relatore, dell'evento a ingresso libero, sarà Alessio Rossi, il presidente dell'associazione culturale Aquila Revelans.