Un weekend di grandi nomi tra musica, libri e fuochi d'artificio: ecco gli appuntamenti da non perdere

Il secondo weekend di piena estate porta sulla Riviera dei Fiori un cartellone denso di grandi nomi, tra musica pop, teatro, letteratura e tradizione popolare. Si va dal palco di Pian di Nave, dove sabato sera si esibiranno LDA e AKA7even, fino alla piazza dei Corallini di Cervo, dove domenica arriverà il vincitore del Premio Strega 2026. Nel mezzo, un fitto calendario di sagre, feste patronali e spettacoli pirotecnici che accompagneranno cittadini e turisti fino a notte fonda.

Sabato alle 21, per la rassegna "One Night Summer Hits", il palco di Pian di Nave a Sanremo ospita il concerto di LDA e AKA7even, due tra i nomi più seguiti dal pubblico giovane della musica pop italiana, reduci entrambi dall'esperienza di Amici e ormai affermati protagonisti delle classifiche discografiche. Una serata pensata per attirare un pubblico trasversale, tra i fan storici e i tanti turisti che affollano il lungomare sanremese in questo periodo dell'anno. Sempre sabato, ma con un registro completamente diverso, il Roof Garden del Casinò di Sanremo apre le porte allo spettacolo dei Gemelli di Guidonia: i tre fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, che hanno fatto dell'intrattenimento la propria ragione di vita, portano in scena la loro comicità irriverente in un appuntamento a pagamento che negli anni è diventato un piccolo culto per gli affezionati del genere. Domenica sera tocca invece alla violoncellista e compositrice cubana Ana Carla Maza salire sul palco dell'Auditorium Franco Alfano di Sanremo, per il secondo appuntamento della Sanremo Summer Symphony dopo quello con Kurt Elling. Non ancora trentenne, Maza ha già portato la sua musica sui palcoscenici di prestigiose orchestre europee, e a Sanremo proporrà, insieme all'Orchestra Sinfonica cittadina, un viaggio che intreccia son cubano, tango, bossa nova e jazz latino in una serata elegante e ricca di contaminazioni.

Grande attesa anche per l'appuntamento letterario che chiude la 13ª edizione di "Cervo ti Strega". Domenica alle 21.30, Piazza dei Corallini a Cervo accoglie Michele Mari, che pochi giorni fa ha vinto l'80ª edizione del Premio Strega con il romanzo "I convitati di pietra" (Einaudi), imponendosi con 190 voti su rivali del calibro di Matteo Nucci e Bianca Pitzorno. Lo scrittore milanese, figlio del designer Enzo Mari, dialogherà con il pubblico in un'intervista condotta dal noto conduttore televisivo Pino Strabioli, introdotta dalla professoressa Francesca Rotta Gentile. La serata, arricchita da intermezzi musicali e dagli interventi delle scuole del territorio, si chiuderà con una degustazione di cioccolatini e liquore Strega, in un'edizione speciale dedicata quest'anno agli ottant'anni del prestigioso premio letterario.

Nel segno del teatro e della narrazione, sabato alle 21.15 il Teatro Romano di Ventimiglia ospita, per la rassegna "Vox In Arena", Roberto Mercadini con "La più strana delle meraviglie": un viaggio affabulatorio nell'universo di William Shakespeare, tra parole, personaggi e visioni senza tempo, firmato da uno degli affabulatori più apprezzati della scena italiana contemporanea.

Sabato sera Taggia Arma si trasforma invece in una grande festa a cielo aperto con il Carnevale estivo, presentato e animato dallo showman Gianni Rossi, con musica affidata a Dj Prince in zona Darsena. Alle 21.30 il momento clou: una grande sfilata lungo il litorale, un'esplosione di allegria tra musica, balli e spettacolo, impreziosita dalla presenza delle ballerine brasiliane di Katy Silva. Nell'entroterra, il piccolo borgo di Carpasio si tinge invece di magia con "Notte Stregata": dalle 18 fino a mezzanotte, cartomanti e oracoli, streghe e personaggi fantastici animeranno le vie del paese insieme a mercatini tematici, laboratori interattivi, un labirinto magico, musica, conferenze e una locanda in stile medievale, fino al suggestivo rituale del cerchio.

A Dolcedacqua il weekend si apre invece all'insegna del vino: dalle 18 alle 23, Piazza San Mauro ospita "Il Dolceacqua in piazza", con gli stand dei produttori della prima DOC ligure e la degustazione libera del celebre rosso, accompagnata da street food locale e dall'intrattenimento musicale del gruppo The Cu3e. Tra le sagre più radicate del territorio spicca la 53ª Sagra della Trota di Rezzo, curata dal Comune e dalla Pro Loco: cucina aperta dalle 19, servizio al tavolo, serata danzante con l'Orchestra Bruno Mauro e la band, e a seguire dj set fino a notte fonda, per una manifestazione che da oltre mezzo secolo richiama appassionati da tutta la provincia. Non mancheranno infine gli spettacoli pirotecnici, tradizionale corollario delle feste patronali estive. A Riva Ligure i fuochi illumineranno il cielo alle 22.15 per la Festa della Bandiera Blu, mentre a Diano Marina, alle 22.30, lo spettacolo pirotecnico per la Festa Patronale sarà visibile da tutto il lungomare, regalando alla cittadina uno dei momenti più suggestivi dell'intera estate.

Un weekend all'insegna delle sagre

Il calendario delle feste gastronomiche è particolarmente ricco. A Sanremo, la frazione di Poggio ospita sabato i festeggiamenti estivi organizzati dal Circolo Acli Santa Margherita, con serata a base di bar e cucina animata dall'orchestra Paolo Bagnasco, mentre a Coldirodi proseguono i festeggiamenti di Sant'Anna, sabato con una serata gastronomica danzante e domenica con un torneo di beer pong. A Ospedaletti va in scena la Sagra delle zucchine trombette, curata dall'associazione U Descu Spiaretè, seguita da musica e ballo. A San Lorenzo al Mare si festeggia con la Sagra della Maddalena, accompagnata dall'Orchestra Serena e Beatrice, mentre a Diano Marina, a Villa Scarsella, prende il via la sagra enogastronomica "Evviva l'Estate", che proseguirà fino a domenica.

Nell'entroterra, Castel Vittorio propone la prima edizione della Sagra della Patata di Montagna, con la tipica torta salata locale, ravioli di patate fatti a mano, spiedini e salsiccia, accompagnati dalla musica della Berben Band. A Seborga si festeggia con la Sagra delle cozze, animata dall'Orchestra Mike e i Simpatici, e a Bajardo, domenica, spazio alla Sagra dei Crustoli, con musica dei "Bruti e Boi" e giochi gonfiabili per i più piccoli. Infine, a Cosio d'Arroscia, la Festa delle Erbe e della Lavanda propone una giornata dedicata ai profumi e ai sapori dell'entroterra, tra mercatini, musei aperti e intrattenimento per famiglie.

Musica: dai concerti classici al jazz d'autore

Il weekend regala anche numerosi appuntamenti musicali di qualità. A Sanremo, per la rassegna "Swing Corner of the Fortress", il Forte di Santa Tecla ospita sabato il concerto del Freddy Colt's Mandolinology Quartet, con brani di Goodman, Barzizza e Bonfa. Sempre sabato, al Royal Hotel, per "Folies Royal 2026", la band On Soul propone un repertorio soul-funky ispirato agli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, tra Bill Withers, Marvin Gaye e Stevie Wonder. A Bordighera, nella ex Chiesa Anglicana, l'Orchestra Note Libere propone il concerto "Vivaldiana", a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Nell'entroterra, Vallebona ospita per la rassegna "Jazz in Valle" il concerto "Miles & Trane 26/26" dell'Alberto Mandarini Quartet, con la partecipazione del sassofonista Bob Bonissolo, mentre Badalucco propone una serata rock con The Wavers 51, a cura della locale Pro Loco. A Cipressa si esibisce la Long Island, a Bajardo va in scena il Memorial Luciano Moriano, e a San Bartolomeo al Mare, per la 37ª edizione del "Rovere d'Oro Night Live", si esibiscono il violinista Joaquin Palomares e il pianista Oscar Oliver, con la rassegna che prosegue fino a domenica. A Imperia, per "Estate al Parasio", l'Oratorio di San Pietro ospita domenica il tenore Mattia Pelosi accompagnato al pianoforte da Luisa Repola, in un programma di celebri romanze e canzoni. Domenica a Riva Ligure i Compagni di Viaggio rendono omaggio a Francesco De Gregori, mentre a Perinaldo lo spettacolo musicale tributo ad Adriano Celentano, con Enzo, anima il centro storico. A Isolabona, infine, una serata gastronomica si accompagna a un concerto tributo a Celentano.

Teatro e intrattenimenti vari

Sul fronte teatrale, Ventimiglia propone sabato, ai Giardini Botanici Hanbury, il saggio-spettacolo "Principessa Rosa offresi" degli allievi del 22° corso di recitazione di Liber Theatrum, per la regia di Diego Marangon. Domenica, ad Ospedaletti, la Compagnia Nasciui pè Rie porta in scena la commedia dialettale "I Mestieri". A Taggia, per i festeggiamenti di Santa Maria Maddalena, la Compagnia Stabile Città di Sanremo presenta "La donna in antica festa religiosa", rievocazione storica tra danze e balli d'epoca.

Tra gli intrattenimenti vari, a Ceriana prosegue per tutto il weekend "Ceriana Art", mostra a cielo aperto con laboratori, spettacoli musicali e iniziative culturali diffuse nel centro storico. A Diano Marina, sabato alle 17, il XV Festival "Due parole in riva al mare" ospita Paolo Ruffini, che presenta il libro "Io sono perfetto" al Molo delle Tartarughe. A Diano Castello, domenica sera, va in scena lo spettacolo itinerante gratuito "Un paese da fiaba", con personaggi delle favole più amate tra le vie del borgo. A Ventimiglia i Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia si esibiscono al Belvedere Resentello, dove domenica sera è di scena anche una baby dance disco per i più piccoli. A Vallecrosia al Mare l'Oratorio Don Bosco propone la serata "Oratorio Summer Night", con musica dal vivo della band Lost in Blues, e a Santo Stefano al Mare il weekend si chiude con il dj set di Aka Tex e il guest Banfy.

Sport e beneficenza

Non manca infine lo sport: a Sanremo, ai Tre Ponti, sabato prende il via la maratona di beach volley "24h Tre Ponti", ventiquattro ore no-stop tra sport e spettacolo lungo il litorale della Riviera dei Fiori. Sempre a Sanremo, sabato sera, il Boca Beach ospita la seconda edizione di "Bandiera Gialla", apericena di beneficenza a cura del Lions Club Sanremo Matutia. Domenica sera, infine, il Teatro Ariston propone la proiezione in diretta della finale della FIFA World Cup 2026 tra Spagna e Argentina, un appuntamento che promette di richiamare tanti appassionati di calcio anche fuori stagione agonistica.

Un weekend, dunque, capace di offrire qualcosa per tutti i gusti: dalla grande musica pop ai libri, dal folklore delle sagre di paese ai fuochi d'artificio che, come da tradizione, chiuderanno in bellezza tante delle feste patronali della Riviera.