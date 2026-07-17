Ospedaletti, la grande musica protagonista dell'estate: due serate tra lirica e jazz con la rassegna di Ars Longa

La grande musica torna ad animare l'estate di Ospedaletti con un doppio appuntamento di alto profilo artistico e culturale organizzato dall'associazione culturale Ars Longa. Due serate a ingresso libero, in programma all'Auditorium Comunale con inizio alle 21.30, accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso due universi musicali differenti ma accomunati dalla qualità dell'esecuzione e dalla capacità di emozionare. Da una parte la tradizione della lirica italiana, dall'altra il fascino senza tempo del jazz, in un calendario che conferma la volontà dell'associazione di proporre eventi capaci di coinvolgere residenti e turisti durante la stagione estiva.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 30 luglio con la seconda edizione di "Ospedaletti in Classica", rassegna ideata e curata da Ars Longa. Protagonista della serata sarà il "Concerto dei Tre Tenori", che vedrà esibirsi Alessandro Fantoni, Rino Matafù e Manuel Pierattelli in un repertorio che spazierà dalle più celebri arie d'opera ai duetti, fino alle intramontabili canzoni napoletane. Un percorso musicale che attraverserà le opere di Verdi e Puccini, accompagnato dall'Electone del maestro Stéphane Eliot, strumento capace di riprodurre le sonorità di un'intera orchestra sinfonica. A presentare la serata sarà il maestro Andrea Elena. L'evento è realizzato in collaborazione con l'associazione culturale MusicOperArtist.

Il secondo appuntamento, in programma giovedì 6 agosto 2026, sarà invece dedicato al jazz con "Auditorium... in Jazz – To Miles", iniziativa organizzata in occasione del centenario della nascita di Miles Davis, musicista che ha rivoluzionato la storia del genere. La prima parte della serata sarà affidata agli Eufonika 4tet, formazione composta da Simone Giacon al sax alto, Lorenzo Herrnhut Girola alla chitarra, Mauro Demoro al contrabbasso e Simone Giuffra alla batteria, impegnata in un omaggio ai brani più iconici e suggestivi del grande trombettista americano. A seguire salirà sul palco la Pig Band, big band composta da venti elementi e di recente costituzione nel Dianese, con un repertorio che spazierà dagli standard americani alla fusion, passando per funk e bossa nova.

A invitare il pubblico a partecipare sono il presidente di Ars Longa Simone Giacon, la direttrice artistica Amelia Tosca Cimiotti e i consiglieri Fiorentina Cimiotti e Cristina Crespi Marchetti, che rinnovano l'appuntamento con una proposta musicale pensata per valorizzare il talento e la qualità artistica. L'invito è rivolto sia alla cittadinanza sia ai numerosi turisti presenti in Riviera. Considerata la forte affluenza prevista, gli organizzatori consigliano di raggiungere l'Auditorium con un certo anticipo per trovare posto e seguire gli spettacoli fin dal loro inizio. L'ingresso è libero e non è richiesta alcuna prenotazione.