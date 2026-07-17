Sere d'estate alla biblioteca civica "Francesco Corradi" di Sanremo (Foto)

In programma il torneo di burraco (20 luglio), le conversazioni in sanremasco (22 e 29 luglio) guidate da Anna Blangetti per riscoprire il dialetto e le tradizioni locali, e il gruppo di lettura (23 luglio), che proseguirà anche nel mese di agosto.

Per tutta l’estate la biblioteca civica osserva l’orario continuato, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 22.30, offrendo spazi e servizi a cittadini e visitatori per l’intera giornata.

Le attività, curate dalla Banca del Tempo, si svolgono a partire dalle ore 19.

La partecipazione è libera e gratuita, senza prenotazione.

Per informazioni: biblioteca@comunedisanremo.it.